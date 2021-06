Cagliari: Sistema Bibliotecario Monte Claro. Lettura del mese

Brani tratti da romanzi, scritti autobiografici, gialli, classici della letteratura e novità bibliografiche, premi nobel, letti dai lettori volontari della Biblioteca Emilio Lussu.

Il sesto appuntamento riguarda la lettura “L’Azteco” di Gary Jennings.

L’autore

Gary Jennings (1928, Buena Vista, Virginia – 1999, Pompton Lakes, New Jersey, Stati Uniti) è stato uno scrittore e giornalista statunitense. Visse per lungo tempo in Messico, dove studiò e svolse numerose e accurate ricerche sulla civiltà azteca, a diretto contatto con le antiche tribù locali, ne condivise i riti e le usanze.

advertisement

Il libro

L’azteco è un romanzo storico scritto nel 1980 da Gary Jennings. Il libro è stato pubblicato in Italia nel 1981, e ha vinto il Premio Bancarella nel 1982.

È la storia di Tlilèctic-Mixtli l’Azteco e dell’ultima e più grande civiltà sorta in quella parte del pianeta che gli Aztechi chiamavano l’Unico Mondo.

Mixtli ci racconta la sua avventurosa vicenda personale e, nel contempo, l’affascinante storia di questa civiltà.

Nato povero e umile sale la scala sociale divenendo prima scriba e poi guerriero. Accumula una straordinaria fortuna con i commerci ed esplora il continente nordamericano raggiungendo anche le regioni più remote. Al suo fianco assistiamo ai barbari massacri e alla gloria della Guerra dei Fiori, allo splendore delle bandiere di piume che sventolano su Tenochtitlán, alla fiera dignità del popolo delle Nubi.

Dalla sua voce apprendiamo storie perverse di sangue e passione fino all’arrivo di Hernán Cortés.

Il romanzo ha un innegabile valore divulgativo, si possono imparare molte interessanti novità sulla civiltà azteca e sulla loro vita quotidiana, enorme, sia come volume che come grandezza storico-letteraria, la storia dell’impero Mexica, meglio noto come Impero Azteco.

Il finale è uno sberleffo alla stupidità integralista e fanatica dei cosiddetti civilizzati.

Come trovare questo libro in biblioteca

L’azteco / Gary Jennings ; traduzione di Bruno Oddera – Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 1986

Inventario: 108374, Collocazione: GENERALE 813.54 JENN.

Se vuoi continuare la lettura e prendere in prestito il libro collegati alla pagina del servizio di prenotazione, oppure chiama allo 0704092901.