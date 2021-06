Siniscola: scuola celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente

Sulle attività in programma la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Antonella Piredda afferma:

“Il tema di questa edizione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021 è il Ripristino degli Ecosistemi. Si tratta di un momento importante di riflessione e consapevolezza per tutti, ma in particolare per chi si occupa di educare i giovani a vivere in modo più sostenibile e rispettoso degli ecosistemi. Abbiamo tutti il dovere di fare pace con la natura se vogliamo salvare il nostro pianeta e far intravedere un futuro possibile alle nuove generazioni”.