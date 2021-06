Scioperi: Mura (Pd), prevenire conflitti con contrattazione collettiva

“Agire sul fronte della prevenzione dei conflitti e riflettere anche in sede legislativa sulla attuazione di un moderno e rinnovato sistema di regole di gestione del conflitto, basato sul principio della democrazia rappresentativa”. Sono concetti espressi oggi a Roma dalla presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), nel suo intervento introduttivo alla Relazione del Presidente della Commissione di garanzia sull‘attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali Giuseppe Santoro-Passarelli.

“Nella situazione emergenziale che abbiamo vissuto e in parte ancora viviamo – ha detto Mura – è tuttavia prevalso, ancora una volta, lo spirito collaborativo fra le parti sociali”, sottolineando che “un contributo decisivo può venire dall‘attivazione e valorizzazione della leva della contrattazione collettiva come sede privilegiata per la regolamentazione del conflitto, al fine di raffreddare la dinamica e le dimensioni degli scioperi nei diversi settori interessati”.