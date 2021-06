Sassari.Da lunedì nuovi stand per il ritiro dei kit per il porta a porta

Il Comune di Sassari, in collaborazione con la RTI Ambiente Italia – Formula Ambiente – Gesenu che gestisce il servizio di ritiro dei rifiuti, vista la grande richiesta e per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha previsto nuove date per il ritiro dei kit per il porta a porta (mastelli, buste e composter per gli aventi diritto).

Si inizia lunedì 28 giugno, dalle 7.30 alle 17.30, con lo stand in piazzale Segni. La scelta non è casuale: il lunedì l’area mercatale ha sempre un grandissimo richiamo per la cittadinanza.