Santina Raschiotti e Paolo Vanacore tornano in scena proponendo il meglio dei due spettacoli di cabaret, che li ha visti protagonisti in questi 4 anni, dal teatro in casa sino all’EX.MA di Cagliari, per un’ora abbondante di sketch divertenti e simpatici.

“Equivoci” – lo spettacolo di cabaret si svolgerà a Torregrande, presso il Tennis Club, in via Duca degli Abruzzi, in data giovedì 1° luglio , alle ore 20:00.

E’ indispensabile la prenotazione al numero 3459235354