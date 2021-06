Sanità, Fials: evento formativo “L’innovazione che parte dalla formazione”

Roma, 29 giu. – Nella cornice della Tenuta Moreno di Mesagne prenderà avvio il 13 luglio prossimo l’evento Fials ‘L’innovazione che parte dalla formazione’, che vedrà la partecipazione della presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli, direttore socio sanitario Asst Nord Milano, nella veste di docente del corso ECM da 34 crediti rivolto ai coordinatori infermieristici dell’Asl di Brindisi. Tra i docenti anche Barbara Porcelli, dirigente professioni sanitarie e direttore Uoc Assistenza alla persona Asl Roma2, e Cosimo Caldararo, direttore e docente del corso di laurea in Infermieristica a Lecce. “Sarà l’occasione per investigare temi cari ai professionisti e parlare delle novità che attendono i titolari di incarichi di funzione, protagonisti della sanità del futuro”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, presenta l’evento.

“Si tratta di una sfida da cogliere ancora una volta, e per farlo mettiamo a disposizione uno strumento formativo efficace – sottolinea – con insegnanti d’eccezione e finalmente in presenza”. Declinato in quattro giornate, che proseguiranno l’8 e il 28 settembre e l’11 gennaio 2022, i seminari monotematici si svolgerarnno dalle 9 alle 18. Il primo evento tratterà di ‘Incarichi di funzione e loro specificità’, mentre il secondo vaglierà ‘Gli istituti contrattuali del rapporto di lavoro nel Contratto Integrativo Aziendale della Asl di Brindisi’. Poi sarà la volta di ‘Regolamentazione di congedi e permessi, sicurezza nei luoghi di lavoro e trattamento economico degli incarichi di funzione’. In chiusura spazio a esperienze e best practices nel seminario ’15 minuti: Tu protagonista’, in cui a parlare saranno i discenti.

Ma chi sono i coordinatori infermieristici? Sono figure di raccordo tra obiettivi strategici aziendali, necessità organizzative e gestione delle risorse umane e strumentali, ed esigenze clinico assistenziali. Un lavoro che richiede una notevole capacità di governance e rimodulazione professionale. Per agevolare tale compito il corso ne illustrerà responsabilità e competenze (organizzazione e coordinamento) e proporrà tipologie di pianificazione dei turni di servizio, indicando metodi di programmazione e gestione del personale compatibili con contesto e normativa contrattuale aziendale. Verranno analizzate anche le novità di ciascun istituto contrattuale e le principali problematiche emerse in prima applicazione. Per partecipare bisogna fare in fretta: la deadline per le iscrizioni, gratuite per gli iscritti al sindacato, è fissata alle ore 12 del 30 giugno. Per maggiori informazioni basta scrivere a segreteria@fialsformazione.it.