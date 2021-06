San Marino da dimenticare per Trevisani e HP Sport RRT

Trevisani (Peugeot 208 Rally4) con alle note Sandra Tommassini, dopo aver chiuso alle spalle di Nucita per un secondo la prima prova, si aggiudicava la prima piesse del trittico delle prove del sabato vinceva, per passare in testa dopo la terza prova e mantenere così il comando delle operazioni in classe R2C con un vantaggio di 55 secondi sul primo degli inseguitori Sebastiano Ciato e di quasi due minuti su Nicola Cazzaro, con Andea Nucita staccato di oltre 3 minuti, dopo una toccata sulla ps 3 e la penalità rimediata nella quarta.

Fin qui la gioia, sulla quinta speciale, la “Terra di San Marino”, le delusioni. Trevisani

accusava la rottura dell’idroguida in seguito ad un avvallamento con il conseguente ritiro.

Trevisani: “Una gara purtroppo da dimenticare. Sin dai primi metri dello shake down la

vettura è risultata efficace e precisa, siamo partiti all’attacco, lunga la quinta prova

abbiamo accusato un problema all’idroguida, usciti dalla prova ci siamo dovuti arrendere,

mi dispiace per l’accaduto, purtroppo le gare sono anche questo. Ora l’obiettivo è il Rally

di Roma Capitale per cercare di riscattare da questa delusione”.