Riapertura anche per Casinò, e non solo, scommessa vinta!

Riapertura anche per Casinò. C’era una volta la data del primo luglio, un giorno in questa caldissima estate che avrebbe dovuto significare riapertura e parvenza di normalità. Beh, tale data arriverà lo stesso in una maniera o nell’altra, ma la cosa bella è che il via del Governo è arrivato con qualche giorno di anticipo sulla tabella di marcia!

Tutto questo è stato reso possibile grazie al passaggio di sempre più regioni nella tanto agognata zona bianca, merito del calo dei contagi e dei progressi che sta compiendo l’attuale campagna vaccinale in tutta Italia.

Infatti, se a fine maggio il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna ed il Molise sono diventate regioni bianche, lo stesso è toccato a Veneto, Abruzzo, Liguria e Umbria una settimana più tardi. Proseguendo con il mese di giugno, poi, è toccato anche a Trentino – Alto Adige, Puglia, Lazio, Emilia – Romagna, Sicilia, Toscana, Marche, Calabria, Campania e Basilicata.

advertisement

Unica eccezione, per il momento, pare essere ancora la Val d’Aosta che è tuttora considerata come zona gialla. Un colore questo giallo che potrebbe “sparire” ben presto a partire, molto probabilmente, da fine giugno.

A tal proposito parla molto chiaro la nuova ordinanza recentemente firmata dal Presidente della Regione Val d’Aosta, Erik Lavevaz, che recita “considerato che la Regione rimane classificata zona gialla per ulteriori sette giorni, sulla base di un netto miglioramento del quadro epidemico, l’Ordinanza, a partire da venerdì 25 giugno, consentirà la riapertura delle attività di piscine e impianti natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò nonché di musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida vigenti”.

Ciò che si sta dunque respirando in questi giorni, oltre alle temperature di almeno 30 gradi, è dunque un’aria di quasi ritrovata normalità poiché sono sempre più i cittadini italiani che hanno fatto una o entrambe le dosi del vaccino e quindi possono riprendere alcune delle loro “attività interrotte”.

Tra queste c’è sicuramente il mondo delle sale giochi, dei bingo, delle sale scommesse ed anche dei Casinò che, oramai da più di un anno, versavano in una situazione che definire critica è assai riduttivo. Si è infatti parlato per danni nei confronti delle casse dello Stato italiano da più di 100 milioni di Euro! Insomma, non proprio due spiccioli.

Comunque sia, tale situazione, permetterà a proprietari e dipendenti di queste attività di tirare un bel sospiro di sollievo e tornare a lustrare divise, mazzi di carte, fiches, roulette, slot machine, dadi e tutto quello che serve per gli appassionati di giochi d’azzardo che, nell’attesa di questo momento, hanno potuto sperimentare dei portali online certificati come www.scommessesulweb.com.

Naturalmente, all’interno di tali esercizi, vigeranno le consuete regole per evitare di ritornare nella situazione tragica di prima. Al pari dei supermercati, dunque, l’accesso sarà limitato e bisognerà indossare correttamente la mascherina andando a coprire naso e bocca, disinfettarsi spesso le mani tramite l’apposito gel ed evitare gli assembramenti il più possibile.