RADICI DEL SUD 2021: La classifica dei migliori vini

Sono settanta i vini premiati martedì 15 giugno alla cerimonia conclusiva della sedicesima edizione del concorso internazionale di Radici del Sud. La giuria, composta da giornalisti italiani e stranieri, ha decretato i migliori tra i 350 vini da vitigni autoctoni del Sud Italia iscritti alla competizione, un’edizione da record con circa 150 aziende partecipanti. Una classifica molto interessante, che vede nella rosa salita sul podio anche i vini di Abruzzo, Molise e Sardegna, che quest’anno, per la prima volta in gara, hanno completato il panorama enologico del Meridione d’Italia assieme a quelli di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia già presenti nelle scorse edizioni.

I blind tasting si sono svolti domenica 13 e lunedì 14 giugno, con tre sessioni di assaggio e, tra i giudici, hanno degustato anche i rappresentanti di AssoEnologi Puglia, Basilica e Calabria, i presidenti delle Associazione Vinarius e Aepi e il presidente della sezione pugliese di Slow Wine.

“I produttori hanno stappato oltre 1500 bottiglie – commenta Nicola Campanile, organizzatore dell’evento – ed erano entusiasti dell’affluenza e della ripresa degli incontri. È stato un lavoro svolto in sicurezza e in armonia, tra le giurie e gli incontri b2b, tutti erano contenti di aver ricominciato con la quasi normalità delle attività. Interessante la concomitanza dei pareri sui vini migliori tra la giuria nazionale e quella internazionale, mentre per quanto riguarda gli incontri con i buyer, i produttori erano felici di riaprire un confronto in presenza e hanno mostrato un’energia come non si percepiva da tempo”.

La rassegna è stata patrocinata e promossa dal Consiglio Regionale, dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e dal Comune di Sannicandro di Bari.

Le giurie italiane:

Giuria 1: Luciano Pignataro – lucianopignatarowineblog – Presidente di giuria, Francesco Bonfio – AEPI, Sara Cintelli – The Wine Linker, Marco Sciarrini – Cronache di Gusto, Leonardo Palumbo – Enologo, Maurizio Gabriele – bordolese.it

Giuria 2: Francesco Muci – Responsabile Slow-Wine Puglia – Presidente di Giuria, Francesco Santini – Vinodabere, Paolo Frugoni – Vinodabere, Antonio Tomacelli – Intravino, Angelo Muriello – Enologo

Le giurie internazionali:

Giuria 1: Maurizio Valeriani – Vino Da Bere – Presidente Di Giuria It, Joseph Darrel – Decanter – Austria, Katarina Andersson – Grapevine Adventures – Svezia, Tanisha Townsend – Girl Meets Glass – Francia, Lena Sarnholm – The Sound Of Soil – Svezia

Giuria 2: Andrea Terraneo – Presidente Vinarius – Presidente Di Giuria It, Ulrika Ferlin – Freelance Writer – Svezia, Rowena Dumlao – The Chosen Table – Italy, Nananyoung Baek – Die Weingaleristen – Germania, Jenny Viant Gomez – Mas Wine

I Vini Vincitori di Radici del Sud per categorie e giurie:

Spumanti Bianchi

Giuria nazionale:

1° – Cantina Santadi, Sardegna, Solais V.S.Q., 2016

2° – Benanti, Sicilia, Noblesse, 2017

Giuria internazionale:

1° – Produttori Di Manduria, Puglia, Leggiadro, 2018

2° – Vigne Guadagno, Campania, Spumante Metodo Classico, 2017

Spumanti Rosé

Giuria nazionale:

1° – Fratelli Puddu, Sardegna Baloi, 2019

2° – D’araprì Spumante, Puglia, Sansevieria, 2017

Giuria internazionale:

1° – Casa Comerci, Calabria, Nonsense, 2019

2° – Fratelli Puddu, Sardegna Baloi, 2019

Falanghina

Giuria nazionale:

1° – Tenuta Fontana, Campania, Civico 2, 2020

2° Ex Aequo – Antico Castello, Campania, Demetra, 2020

2° Ex Aequo – Placido Volpone, Puglia, I 5 Figli, 2019

Giuria internazionale:

1° – Placido Volpone, Puglia, I 5 Figli, 2019

2° – Villa Matilde Avallone, Campania, Vigna Caracci, 2017

Greco

Giuria nazionale:

1° – Casa Comerci, Calabria, Refulu, 2020

2° Ex Aequo – Villa Matilde, Campania, Daltavilla, 2020

2° Ex Aequo – Di Prisco, Campania, Greco Di Tufo, 2018

Giuria internazionale:

1° – Cantine Kandea, Puglia, Anais, 2020

2° Ex Aequo – Tenuta Marino, Basilicata, Terra Aspra Dop Matera Greco, 2019

2° Ex Aequo – Rossovermiglio, Campania, annio Greco Doc, 2018

Fiano

Giuria nazionale:

1° – Tenuta Del Meriggio, Campania Fiano D’avellino, 2019

2° – Cantine Kandea, Puglia, Biancofiore, 2018

Giuria internazionale:

1° – Tenuta Del Meriggio, Campania Fiano D’a, 2019

2° – Villa Schinosa, Puglia Fiano Puglia Igp, 2020

Vermentino

Giuria nazionale:

1° – Cantina Dorgali, Sardegna, Filine, 2020

2° – Tenute Smeralda, Sardegna, Smeralda, 2020

Giuria internazionale:

1° – Nuraghe Crabioni, Sardegna, Sussinku, 2019

2° – Cantina Dorgali, Sardegna, Filine, 2020

Vini bianchi da vitigni autoctoni del Sud Italia

Giuria nazionale:

1° – Fulghesu Le Vigne, Sardegna, Lunatico, 2020

2° – Giuseppe Sedilesu, Sardegna, Perda Pintà, 2019

Giuria internazionale:

1° Ex Aequo – Cantina Frentana, Abruzzo, Costa Del Mulino, 2020

1° Ex Aequo – Podere Della Torre, Abruzzo, Vinocontadino Pecorino Igt, 2019

1° Ex Aequo – A.A. Fontanavecchia Campania, Sannio Coda Di Volpe Dop, 2020

2° Ex Aequo – Cantina Frentana, Abruzzo, Costa Del Mulino, 2020

2° Ex Aequo – Cantina Di Venosa, Basilicata, Verbo Bianco, 2020

Vini rosati da vitigni autoctoni del Sud Italia

Giuria nazionale:

1° – Torrevento, Puglia, Veritas, 2020

2° – Librandi, Calabria, Segno Rosato, 2020

Giuria internazionale:

1° – Tenuta Tre Gemme, Abruzzo, Tenuta Tre Gemme Abruzzo, 2020

2° – Placido Volpone, Puglia, Faragola, 2020

Montepulciano

Giuria nazionale:

1° – Campi Valerio, Molise, Sannazzaro, 2017

2° – Ciavolich, Abruzzo, Divus, 2017

Giuria internazionale:

1° – Cataldi Madonna, Abruzzo, Malandrino, 2019

2° – Ciavolich, Abruzzo, Fosso Cancelli Montepulciano D’abruzzo Dop, 2017

Negroamaro

Giuria nazionale:

1° – Cantina Moros Di Claudio Quarta, Puglia, Moros, 2017

2° – Cantina Petrelli, Puglia, Don Pepè, 2016

Giuria internazionale:

1° – Tenuta Giustini, Puglia, Vecchio Sogno, 2020

2° Ex Aequo – Vinicola Palamà, Puglia, Metiusco Anniversario, 2019

2° Ex Aequo – Masseria Borgo Dei Trulli, Puglia, Salice Salentino Dop Riserva, 2018

Primitivo

Giuria nazionale:

1° – Vinicola Palamà, Puglia, Patrunale, 2017

2° – Domus Hortae Vignaioli Dal 1788, Puglia, Dhes, 2018

Giuria internazionale:

1° – Tenuta Giustini, Puglia, Patu’, 2020

2° – Cantine Due Palme, Puglia, San Gaetano, 2018

Nero di Troia

Giuria nazionale:

1° – L’antica Cantina, Puglia, Nobiles, 2019

2° – Crifo, Puglia, Terre Del Crifo, 2020

Giuria internazionale:

1° – Villa Schinosa, Puglia, ero Di Troia Puglia Igp, 2018

2° – Pallotta Leonardo, Puglia, Donna Clelia, 2016

Cannonau

Giuria nazionale:

1° – Cantina Dorgali, Sardegna, Nurule, 2018

2° – Tenute Smeralda Sardegna, Granadu, 2019

Giuria internazionale:

1° – Cantina Tani, Sardegna, Donosu, 2019

2° Ex Aequo – Tenute Smeralda, Sardegna, Granadu, 2019

2° Ex Aequo – Giuseppe Sedilesu, Sardegna Ballu Tandu, 2015

Vini rossi da vitigni autoctoni del Sud Italia

Giuria nazionale:

1° – Benanti Sicilia, Contrada Dafara, 2018

2° – Cantine Paololeo, Puglia, Moramora, 2020

Giuria internazionale:

1° – Cantine Due Palme, Puglia, Serre, 2020

2° – Menhir Salento, Puglia, Pietra, 2019

Magliocco

Giuria nazionale:

1° – Marchisa, Calabria, Natus, 2019

2° – Casa Comerci, Calabria, ‘A Batia, 2017

Giuria internazionale:

1° Ex Aequo – Cantine Piacentini, Calabria, Sant’andrea, 2018

1° Ex Aequo – Librandi, Calabria, Megonio, 2018

2° – Marchisa, Calabria, Natus, 2019

Aglianico

Giuria nazionale:

1° – Casebianche, Campania, Cupersito, 2016

2° – San Salvatore 1988, Campania, Jungano, 2018

Giuria internazionale:

1° – Casebianche, Campania, Cupersito, 2016

2° – Villa Matilde Avallone, Campania, Vigna Camarato, 2016

Taurasi

Giuria nazionale:

1° – Il Cancelliere, Campania Nero Né, 2016

2° – Cantine Delite, Campania, Pentamerone, 2016

Giuria internazionale:

1° Ex Aequo – Amarano, Campania, Principe Lagonessa, 2013

1° Ex Aequo – A.A. Molettieri Adelina, Campania, Taurasi Docg, 2013

2° – Cantine Delite, Campania, Pentamerone, 2016