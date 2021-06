Porto Cervo Racing nella top five del Rally Parco Geominerario

L’equipaggio formato da Egisto Vanni e Marco Murranca, a bordo di una Skoda Fabia R5, ha conquistato il quinto posto assoluto al 3° Rally Parco Geominerario della Sardegna corso tra Guspini, Arbus e Montevecchio.

Gara sfortunata per gli altri portacolori: il pilota del Team Vittorio Musselli navigato da Claudio Mele (Volkswagen Polo R5), l’equipaggio Locci-Deiana (Peugeot 208 Rally4) e il co-pilota Fabrizio Musu in coppia con Balzano (Renault Clio R3C) sono stati costretti al ritiro.

Egisto Vanni e Marco Murranca, su Skoda Fabia R5 (Colombi Racing Team), hanno portato in alto i colori della scuderia Porto Cervo Racing con il quinto posto assoluto conquistato al 3° Rally Parco Geominerario della Sardegna.

advertisement

Sulle prove speciali disegnate tra Guspini, Arbus e Montevecchio, l’equipaggio Vanni-Murranca, nuovamente insieme nell’abitacolo dopo dieci anni, ha trovato il giusto ritmo per tenersi sempre nelle posizioni alte della classifica assoluta e concludere la gara con un risultato più che soddisfacente.

La gara, valida come prova della Coppa Rally di Zona e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna, purtroppo è stata sfortunata per gli altri portacolori del Team. Il pilota Vittorio Musselli, navigato da Claudio Mele, è stato costretto al ritiro dopo aver corso le prime tre prove speciali, a causa di problemi alla frizione della Volkswagen Polo R5, quando occupavano la terza posizione assoluta.

Costretti al ritiro anche Sandro Locci e Sergio Deiana (Peugeot 208 Rally4) a causa di un’uscita sulla quarta prova speciale “Guspini-Montevecchio 2”, quando occupavano la decima posizione nella classifica assoluta.

Sulla penultima prova speciale, “Cortes 3”, è stato costretto al ritiro anche il co-pilota Fabrizio Musu in coppia con il pilota Angelo Balzano (Renault Clio R3C) a causa di un problema meccanico, quando occupavano la tredicesima posizione assoluta e il secondo posto di classe R3C.