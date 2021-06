Pirri: per E-stiamo al Parco debutta “Emilia Vola”

È un debutto in prima assoluta lo spettacolo "Emilia Vola", in scena giovedì 1 luglio, alle ore 18, a Casa Saddi (via Enrico Toti 24 a Pirri) nell'ambito della rassegna "E-stiamo al parco".

È un debutto in prima assoluta lo spettacolo “Emilia Vola”, in scena giovedì 1 luglio, alle ore 18, a Casa Saddi (via Enrico Toti 24 a Pirri) nell’ambito della rassegna “E-stiamo al parco”. La regia della nuova produzione de Il Crogiuolo, così come la scrittura del testo, è firmata da Giovanni Trudu, sul palco nel ruolo del padre assieme a Marta Gessa, che invece interpreta Emilia.

“Emilia Vola” è uno spettacolo poetico adatto anche ai bambini più piccoli, nel quale non mancano i colpi di scena. La giovane protagonista infatti intraprende un viaggio che la porta ad affrontare e conoscere nuove emozioni, superando le sue paure. Dotata di grande fantasia, Emilia ama giocare e inventare mondi magici, e proprio a causa dei suoi giochi sfrenati si ritroverà catapultata dentro incredibili avventure, incontrerà personaggi pittoreschi e altri ben noti, come la Volpe di Pinocchio e Capitan Uncino. La piccola dovrà portare a termine le loro storie e imparare lezioni importanti ma soprattutto, ritroverà la strada verso casa?

Info e prenotazioni al numero: 3348821892