Parata di grandi stelle alla “Settimana ciclistica italiana”

Mancano ormai pochi giorni alla prima edizione della Settimana Ciclistica Italiana – Sulle strade della Sardegna – gara di classe UCI 2.1 in programma dal 14 al 18 luglio prossimi – ed è in via di definizione il campo dei partecipanti alla gara organizzata da Great Events e Natura Srl con il supporto tecnico del GS Emilia.

Proprio in questi giorni stanno arrivando le ultime conferme legate alla partecipazione delle varie squadre e ci sono tutti i presupposti perché la neonata gara a tappe sia destinata a rivestire un ruolo di primaria importanza per il movimento internazionale. Un’imperdibile occasione per l’Isola, che per l’intera Settimana ciclistica salirà alla ribalta mondiale come unica competizione, oltre allo storico Tour de France, in avvicinamento alla sfida a cinque cerchi: i più grandi si divideranno infatti tra Francia e Sardegna, non ci sono alternative. Massima visibilità, con finestre Rai annesse, altissimo tasso di interesse e una luminosa vetrina globale sull’Isola, sulle sue città, le sue strade, il suo patrimonio, la sua storia, il suo mare e il suo essere. Il tutto valorizzato da un grande e straordinario evento sportivo.

advertisement

Tra le squadre al via – ufficializzate oggi partecipazione team e composizione squadra – ci sarà anche una rappresentanza della Nazionale italiana della quale fanno parte alcuni tra gli stradisti e i pistard che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Tokyo. Si tratta di Alberto Bettiol, Gianni Moscon, Giulio Ciccone, Damiano Caruso, secondo al recente Giro d’Italia, il campione del mondo della cronometro e dell’inseguimento individuale Filippo Ganna, l’oro olimpico dell’omnium a Rio de Janeiro 2016 nonché portabandiera della delegazione italiana durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo, Elia Viviani, oltre a Michele Scartezzini e Simone Consonni. Tra gli altri iscritti da segnalare la presenza dell’ex campione italiano Giovanni Visconti, del toscano Diego Ulissi, vincitore in carriera di otto tappe al Giro d’Italia, e il belga Ben Hermans.

Partenza da Alghero, passaggi a Sassari e Oristano e arrivo a Cagliari. Cinque tappe, un tracciato da 860 km, 21 squadre al via fra cui alcune delle realtà più importanti a livello mondiale, 7 atleti per squadra, circa 3000 persone al seguito fra staff tecnici e familiari.

Le squadre ufficialmente iscritte:

Uae Team Emirates

Bora – Hansgrohe

Israel Start-Up Nation

Team Bikeexchange

Bahrain Victorius

Movistar Team

Vini Zabu’

Gazprom-Rusvelo

Bardiani Csf Faizane’

Delko

Eolo-Kometa Cycling Team

Androni Giocattoli – Sidermec

Uno-X Pro Cycling Team

Sport Vlaanderen – Baloise

Team Arkea – Samsic

Euskaltel – Euskadi

Nazionale Italiana

Amore & Vita

Work Service Marchiol Dinatek

Giotti Victoria – Savini Due

Mg.K Vis Vpm