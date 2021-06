Olbia: nuova iniziativa di pulizie di quartiere

A poco meno di un mese dall’ultima iniziativa che li ha visti impegnati nella zona del parco Fausto Noce, i volontari della Fondazione La Via della Felicità, nella serata di lunedì 28 giugno, tornano nello stesso quartiere per continuare con le attività di pulizia del quartiere.

La scelta di tornare nella stessa zona è mirata in quanto è preferibile portare a termine un lavoro prima di iniziarne uno nuovo in un’altra area. Inoltre l’iniziativa fa seguito a quella eseguita a La Maddalena nella mattinata di sabato 26 giugno.

L’iniziativa rientra nel quadro delle attività previste dalla fondazione che, ispirata dai precetti del libro di L. Ron Hubbard da cui la stessa prende il nome, ha tra i suoi scopi quello di promuovere il precetto “Proteggi e migliora il tuo ambiente”.

advertisement

Si tratta di uno dei capitoli del libro stesso il quale, essendo un codice morale non religioso, mette d’accordo chiunque su sani principi che indirizzano ad una vita maggiormente improntata sul rispetto dei valori innati. Valori per altro che sono innati in ciascuna persona.

Per questo motivo, durante l’iniziativa, copie del libro verranno regalate ai passanti.