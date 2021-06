Olbia: arrestato 39enne per maltrattamenti in famiglia

Nella notte di mercoledì, i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato un 39 enne per maltrattamenti in famiglia.

Erano già da diverso tempo che l’uomo, di origine romena e già noto per diversi precedenti alle forze di polizia, minacciava verbalmente e fisicamente la propria connazionale convivente.

L’intervento tempestivo dei militari, richiesto dalla giovane donna, ha permesso di cogliere l’uomo in evidente stato di agitazione psico-fisica, verosimilmente ubriaco, mentre tentava di forzare la porta per entrare nell’appartamento, dove la donna si era barricata.

L’uomo, già recidivo per comportamenti violenti in famiglia, è stato arrestato per maltrattamenti ai sensi dell’articolo 572 del codice penale e successivamente incarcerato presso la camera di sicurezza della caserma dell’arma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.

L’episodio si colloca nella casistica del “codice rosso“, la fattispecie che comprende le violenze domestiche e di genere introdotte dalla legge n. 69 del 2019, che vede i carabinieri impegnati in prima linea con una costante attività di contrasto e di assistenza delle vittime di questo genere di reati.