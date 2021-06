“Notturno contemporaneo”: i due conservatori sardi insieme per valorizzare i giovani musicisti

Prosegue con il secondo appuntamento la rassegna concertistica “Notturno Contemporaneo”, organizzata dal Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari in collaborazione con il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari.

L’appuntamento, come sempre doppio sarà proposto in entrambe le città sede dei due conservatori. Martedì 29 giugno a Cagliari all’Auditorium del Conservatorio e giovedì 1 luglio (contrariamente alla data prevista del 28 giugno) a Sassari, nella Chiesa del Sacro Cuore.

I protagonisti saranno, per il Conservatorio di Cagliari la clarinettista Giulia Marongiu e l’organista Benedetta Porcedda, mentre il Conservatorio di Sassari sarà rappresentato dal Quintetto di fiati “La rosa dei venti”.

La formula prevede che le due formazioni si dividano la serata, proponendo ciascuna, in aggiunta ad un programma di libera scelta, un brano in prima esecuzione assoluta scritto da un allievo del conservatorio di provenienza.

Nel caso del prossimo concerto i compositori presenti saranno Domenico Lavena per il Conservatorio di Cagliari e Claudio Panai per il Conservatorio di Sassari.

“Notturno contemporaneo nasce per valorizzare i giovani musicisti e la nuova musica – ha detto la direttrice del Conservatorio di Cagliari, Aurora Cogliandro, ideatrice della manifestazione – con l’auspicio che possa gettare un ponte fra le due massime istituzioni musicali isolane e segnare una vera e propria rinascita di tutte le attività musicali dopo il lungo silenzio imposto dalla pandemia”.

La manifestazione proseguirà fino alla fine del mese di luglio per riprendere a settembre con i due concerti conclusivi il cui programma è in corso di definizione.