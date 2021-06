Nieddittas: arriva e-commerce con Servizio Premium, consegna 24h

Per garantire la freschezza, il pescato ordinato online viene confezionato solo il giorno precedente la consegna. E portato in 24h al domicilio del cliente con una consegna dedi- cata, attraverso i propri mezzi refrigerati, senza mai affidare l’ordine a terze parti, e con il completo controllo della catena del freddo.

Ingredienti per 4 persone:

– 2 kg di cozze Nieddittas

– 320 g di puntarelle

– 100 g di pomodori verdi camone

– 50 ml di olio extra vergine d’oliva

– 1 arancia

– 10 g di acciughe

– 50 g di cipolla rossa

– 50 g di sedano verde

– 33 cc di birra Pozzo Birrificio 4 Mori – sale aromatizzato al finocchietto q.b. – ricotta salata affumicata

Procedimento:

Lavare le cozze Nieddittas sotto acqua corrente e privarle del filamento; tagliare a julienne la cipolla e il sedano e fare rosolare in una casseruola con l’olio extravergine. Unire le cozze leggermente tostate e irrorare con la birra; coprire con un coperchio e lasciare apri- re le cozze.

A parte preparare un condimento con le acciughe, il succo di arancia, l’olio e i pomodori tagliati a petalo di medio spessore. Pulire e mondare le puntarelle e lasciare a bagno in acqua frizzante ghiacciata per un’ora. A questo punto togliere le cozze dalla casseruola, lasciarle a mezzo guscio e comporre l’insalata di puntarelle con la cipolla e il sedano uti- lizzati nella cottura e il condimento di base. Impiattare in un piatto fondo e largo mettendo le puntarelle al centro, le cozze a mezzo guscio attorno a forma di raggiera; aggiungere il condimento e decorare con la ricotta salata affumicata. Servire a temperatura ambiente.

BIO

La storia di Nieddittas inizia nel 1967, quando nove pescatori si riunirono per dare vita alla CPA Cooperativa Pescatori Arborea, valorizzare le cozze e il pescato offerti dal mare e creare tante opportunità per i collabo- ratori che, nel tempo, hanno affiancato i soci fondatori. In oltre 50 anni di vita la piccola cooperativa è diven- tata una delle aziende più importanti d’Italia nel proprio settore, capace di proporre al mercato un prodotto di alta qualità, certificato per tutta la filiera e distribuito in tutta Italia.