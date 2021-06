Musiche dall’Isola: 3° edizione di Cavart 2021 a Sennori

Domenica 6 giugno alle ore 20:30 si apre ufficialmente la terza edizione di CAVART-EXTRAZIONI CULTURALI 2021 dal titolo Musiche dall’Isola.

Il Comune di Sennori, con la direzione artistica dell’associazione Girovagando, di Theatre en vol e della neonata associazione officine culturali propone per la ripartenza della cultura e dello spettacolo dal vivo quattro appuntamenti tra giugno e agosto dedicati alle sonorità dell’isola e alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Nella splendida e suggestiva cornice dell’Ex Cava di tufo di Sennori – trasformata per l’occasione dal progetto Habitat Immaginari in un salotto colorato e sostenibile – CAVART presenta un viaggio musicale che spazia dai tradizionali cori sardi al blues e alla musica classica, fino ad arrivare ai territori della sperimentazione indie. La Ex Cava si trasforma in un luogo inedito per la cultura e la sperimentazione con protagonisti alcuni tra i più importanti esponenti della scena musicale isolana.

Il primo appuntamento di CAVART-EXTRAZIONI CULTURALI domenica 6 giugno è interamente dedicato alla tradizione: SONOS I LOGUS è un viaggio tra le radici sonore dell’isola realizzato in collaborazione con il Coro a Tenore “Murales” di Orgosolo, il Coro a Tenores Cultura Popolare di Neoneli e l’Associazione culturale Ballu Tundu di Maracalagonis (Orchestra Popolare Sarda diretta dal Maestro Orlando Mascia). L’appuntamento verrà preceduto dalla Merenda nell’Oliveta, progetto nazionale a cura dell’Associazione nazionale Città dell’olio di cui il Comune di Sennori fa parte: dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso il Parco degli Oliveti di San Giovanni sarà possibile accedere a diverse aree pic-nic in cui consumare la propria merenda oppure degustare le eccellenze del territorio preparate negli stand. La merenda sarà inoltre un’occasione per assaporare una piccola anteprima del concerto serale.

Dalla musica corale ci spostiamo nel mondo del blues con il secondo evento in programma per CAVART 2021: venerdì 16 luglio appuntamento alle 20:30 con HABITAT IN BLUES, anteprima del Narcao Blues Festival 2021 e inserita all’interno di “Aspettando Calici di Stelle”. L’evento site-specific, realizzato in collaborazione con l’Associazione Progetto Evoluzione di Narcao, presenta il Trio Bulla di Sassari e il Duo Don Leone di Carbonia che trascineranno il pubblico nel travolgente ritmo della musica blues.

Venerdì 6 agosto alle 20:30

Doppio appuntamento con due giovani e talentuosi artisti sardi protagonisti di CONTAMINAZIONI: il cantautore indie LACANA, sassarese di nascita e bolognese d’adozione, presenta il suo nuovo album caratterizzato da “cinematiche rappresentazioni di innumerevoli frammentazioni musicali contaminate da più fronti”.

La serata prosegue con BETWEEN MOONS della cantante di origine tempiese Daniela Pes accompagnata dal pianoforte di Mario Ganau. Between Moons è un progetto originale che nasce dalla contaminazione degli universi musicali dei due artisti e dei mondi sonori da cui loro stessi traggono ispirazione.

La terza edizione di CAVART-EXTRAZIONI CULTURALI si conclude domenica 22 agosto alle 20:30 con OperAzioni concertistiche, viaggio nella musica classica spaziando dall’opera comica di Domenico Cimarosa al concerto per clarinetto solo e orchestra KV622 di Wolfgang Amadeus Mozart: la serata vedrà protagonisti l’Orchestra Sinfonica Cadossene diretta dal Maestro Giacomo Medas, il baritono solista Nicolò Porcedda e il clarinetto solista Antonio Puglia. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici del Conservatorio Filarmonica della Sardegna e l’Associazione Incontri Musicali.

Il viaggio musicale di CAVART-EXTRAZIONI CULTURALI è accompagnato dalla riscoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio: la partecipazione attiva degli olivicoltori e delle cantine del territorio – Dettori, Fara, Mode, Sorres e Viticoltori Romangia, Azienda Agro-Biologica Giuseppe Brozzu, Azienda Agricola Alessandro Ibba, Frantoio Secchi, Olio Paschino Branca e il panificio artigianale La Boulangerie da Mario – testimonia l’importante traguardo conseguito dal Comune di Sennori: dopo l’esperienza ultraventennale in qualità di Città del Vino, lo scorso marzo Sennori ha aderito all’associazione nazionale Città dell’Olio. Durante la manifestazione sarà inoltre presente l’impresa Su Turrone, il Torronificio Artigianale di Antonio Conti.

CAVART-EXTRAZIONI CULTURALI 2021 gode del sostegno della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Corsica Sardinia Ferries.

CAVART-EXTRAZIONI CULTURALI

Per info e prenotazioni: festivalgirovagando@gmail.com o 349 802 4059

Biglietti e abbonamenti:

Biglietto singolo: € 6,00 (€ 5,00 residenti)

Abbonamento ai 4 concerti: € 20,00 (€ 16,00 residenti)

Merenda nell’oliveta

Info e prenotazioni: 340 249 2809