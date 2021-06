Moby Prince, Deidda: Fratelli d’Italia garantisce piena collaborazione

“Ringraziando il mio Capogruppo alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida, e tutti i colleghi di Fratelli d’Italia che mi hanno accordato la fiducia nel rappresentare il nostro partito all’interno della Commissione d’inchiesta sul Moby Prince, vorrei sottolineare – a differenza di quanto riportato dal quotidiano ‘La Nuova Sardegna’ – che non ci sono solo i colleghi sardi Lapia e Pittalis, ma anche il sottoscritto, il collega Andrea Vallascas e il collega Andrea Frailis.

Inoltre, devo annotare come il comportamento della maggioranza risulti scorretto perché, di fatto, hanno escluso l’opposizione assicurandosi le solite poltrone. Non è la prima volta che la maggioranza si comporta in questo modo lottizzando tutte le commissioni d’inchiesta, basti pensare a quelle istituite per i fatti del Forteto e sulla morte di David Rossi. Nonostante questo, però, Fratelli d’Italia continuerà a garantire il pieno sostegno per far luce su quanto accaduto in pieno spirito di collaborazione”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e membro della Commissione d’Inchiesta Moby Prince