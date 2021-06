Maristanis “Tuteliamo le Terre D’Acqua”

Sabato 5 giugno, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente, si terrà il convegno "Tuteliamo le terre d'acqua: Azioni, priorità e prospettive per il ripristino, la tutela e la conservazione delle zone umide marino-costiere dell'Oristanese".

Verso la Destinazione Maristanis, incontro con le imprese

Il 9 Giugno dalle 9.30 alle 13 nella sede del Chiostro del Carmine Università a Oristano – Consorzio UNO, la Fondazione MEDSEA incontra le aziende del territorio impegnate nella costruzione di una filiera dell’accoglienza sostenibile, del Club Friend of Maristanis, e i referenti di Turismo e Artigianato e Commercio degli 11 Comuni del progetto “Maristanis”.

L’appuntamento è aperto anche ad altre imprese del turismo e ad esercizi che somministrano o vendono prodotti alimentari deperibili come bar, panetterie, pasticcerie e ristoranti, previa registrazione al link oppure scrivendo a maristanis@medseafoundation.org

Il progetto Maristanis, coordinato dalla Fondazione MEDSEA, per la realizzazione di un modello di governance integrata delle zone umido marino costiere dell’Oristanese e di sviluppo economico produttivo e turistico sostenibile, vede la partecipazione attiva di 11 Comuni: Arborea, Arbus, Cabras, Guspini, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, Santa Giusta, Terralba.

Nell’incontro del 9.6 si studieranno percorsi e itinerari sostenibili da promuovere nel

portale in lavorazione e da testare già per l’estate e si condivideranno alcuni dei risultati del

progetto più funzionali ad una comunicazione di destinazione congiunta ed integrata.

Cosa è il Progetto Maristanis?

Il Contratto delle Zone Umide Marino Costiere dell’Oristanese nasce nell’ambito del progetto

MARISTANIS, progetto di cooperazione internazionale finalizzato a sviluppare un modello di gestione integrata delle zone umide e costiere del Golfo di Oristano. Cofinanziato dalla Fondazione MAVA for the Nature, è coordinato dalla Fondazione MEDSEA in collaborazione con l’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre”.