Magliona al via del 50° Trofeo Vallecamonica

Magliona si schiera al via del 50° Trofeo Vallecamonica in CIVM

Il driver sardo nove volte campione italiano partecipa al terzo round del Tricolore Montagna con l’Osella PA2000 con la quale ha finora colto due podi su due. Domenica alle 9.00 gara 1 e a seguire gara 2 in live web e su Aci Sport Tv: “Un tracciato che mi è sempre piaciuto, ripartiamo motivati“

Sassari, 10 giugno 2021. Reduce dai due podi di Sarnano e Verzegnis a fine maggio, per Omar Magliona ritornano dopo un weekend di pausa gli impegni nel Campionato Italiano Velocità Montagna. Il driver sardo nove volte tricolore Prototipi si schiera al via del 50° Trofeo Vallecamonica, la storica salita bresciana Malegno-Ossimo-Borno che affronterà con i colori della Magliona Motorsport con l’Osella PA2000 Honda gommata Pirelli e preparata dal team SaMo Competition.

Dopo la giornata di venerdì dedicata alle verifiche, sabato dalle 9.00 le due prove ufficiali per riprendere familiarità con gli 8590 metri del tracciato che collega Malegno a Borno coprendo un dislivello di 558 metri per una pendenza media del 6,19%e che domenica 13 giugno sempre a partire dalle 9.00 sarà teatro di gara 1 e a seguire gara 2, con diretta streaming sulla pagina facebook del CIVM e televisiva su Aci Sport Tv (canale 228 di Sky).

Magliona commenta in vista dell’impegno nella cronoscalata bresciana: “E’ un anniversario importante per il Trofeo Vallecamonica, è un onore esserci, è una gara sempre bella e ben organizzata in uno scenario di alto livello. Dal 2012 non la disputo, quindi dovremo essere bravi a riadattarci immediatamente al percorso, che mi è sempre piaciuto. Ripartiamo dunque motivati e confidiamo sul fatto che sul prototipo tutto possa filare liscio, poi domenica sera tireremo le somme di questa ennesima sfida“.