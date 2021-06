Sottosegretario Pucciarelli: Magistratura Militare fondamentale caposaldo della Difesa

“La Magistratura Militare, da sempre contraddistinta da quei valori fondanti di ogni forma di Giustizia come equità, lealtà e integrità morale, rappresenta un fondamentale e imprescindibile caposaldo della Difesa e delle Forze Armate.” – ha sottolineato il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso di un incontro avvenuto oggi con il Dottor Marco De Paolis, Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello di Roma.

“L’esercizio della giurisdizione militare – al pari di quelle ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria – costituisce, infatti, una delle funzioni fondamentali dello Stato democratico. Per la dimensione militare essa rappresenta, da sempre, un’importante garanzia al servizio dei “cittadini in uniforme”.

Una “giurisdizione specializzata” nella gestione dell’amministrazione della giustizia, informata ai principi di rigorosa legalità e obbligatorietà dell’azione penale, che sa tener conto della peculiarità della condizione militare, assicurando, al contempo, una piena garanzia funzionale.

Con questo spirito, le attività svolte dalla Procura Generale Militare, che Lei dirige con encomiabile professionalità ed elevato senso del dovere, perseguono l’obiettivo di rispondere sempre in modo adeguato ed efficiente a quei compiti e a quelle funzioni pubbliche per le quali venne costituita la Magistratura Militare.

Di questo – da cittadina e donna delle istituzioni – le sono grata, così come plaudo a tutte quelle iniziative intraprese, nell’ambito del diritto umanitario e dei crimini di guerra, per diffondere e promuovere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza del diritto penale militare ed in particolare i casi giudiziari.” – ha continuato il Sottosegretario Pucciarelli.

“La specialità della Giustizia Militare è certamente un valore di rilievo costituzionale in cui la Difesa riserva da sempre la massima attenzione mettendo in campo tutte le risorse necessarie per trovare soluzioni atte a garantire il suo corretto ed efficiente funzionamento. E proprio la stretta e ormai consolidata sinergia tra la Difesa e la Procura Generale Militare contribuisce a soddisfare il legittimo bisogno di ulteriore valorizzazione di questa specifica missione cui è chiamata la Giustizia Militare.

Rinnovo a Lei e a tutti coloro che operano nel settore della Giustizia Militare la mia incondizionata stima e il mio ringraziamento.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.