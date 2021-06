Lo stretto legame tra il folklore irlandese e i giochi online

Forse hai sentito il vecchio detto sulla fortuna degli irlandesi? Questa diceria leggendaria ha spinto decine di sviluppatori software a programmare giochi online a tema irlandese.

Molti di questi, infatti, portano sul tuo schermo icone e immagini tipiche del popolo irish. Tra questi simboli troviamo folletti, quadrifogli, ferri di cavallo e tanti altri.

E se ciò non bastasse, la maggior parte delle slot machine a tema irlandese sono caratterizzate da brani musicali dal suono autentico che ti coinvolgeranno durante tutto il gameplay.

Riconoscerai immediatamente una slot a tema irlandese sui siti di casino online. L’ambiente di gioco è caratterizzato dai colori come oro e verde, dai folletti che giocano insieme sui rulli e da quadrifogli in abbondanza. La maggior parte di questi giochi di slot è dotata di sfondi e animazioni verdi lussureggianti che ti faranno sentire come se stessi realmente in una delle location che hanno reso l’Irlanda famosa in tutto il mondo.

L’irlanda è un paese, che nell’immaginario collettivo, viene considerato come un El Dorado. Un popolo sempre in festa, che ama divertirsi e le cui storie e leggende vengono tramandate di generazione in generazione.

Proprio queste sono alcune delle caratteristiche che troverai nelle macchinete che rientrano tra le opzioni di gioco più vivaci e colorate a cui affidarti per i tuoi momenti di divertimento. Chi non hai mai sentito parlare della pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno? Il mondo fatato delle leggende irlandesi ti aspetta per accedere a giochi dal design curato e dal gameplay coinvolgente.

E’ difficile trovare qualcuno che non ami le slot di questo tipo, soprattutto se c’è molta scelta e varietà. Ad esempio, gli sviluppatori di Red Tiger Gaming – presenti nel settore a partire dal 2014 – sono diventati alcuni degli esponenti più famosi. La grafica dei loro giochi è di prim’ordine e il gameplay è moderno. Altri sviluppatori che brillano applicando il folklore irlandese ai giochi online sono Felix Gaming ed Espresso Games, ma non vanno dimenticati NextGen e NetEnt.

Per questo motivo, ci sono alcune macchinette che non puoi farti scappare. NetEnt continua ad aprire nuovi orizzonti e ad essere lo standard di settore, soprattutto con le proprie slot a tema irlandese.

Ad esempio, Finn and the Swirly Spin funziona diversamente da qualsiasi altra slot, con caratteristiche che consentono di far divertire anche i giocatori più esperti. Non avrai il tradizionale rullo a cui tutti siamo abituati, ma i simboli si muovono in un vortice di pietra. Ottenendo 3 simboli in orizzontale oppure in verticale riuscirai ad ottenere una vincita.

Luck O’ The Irish Fortune è un’altra ottima slot che puoi trovare anche su Zet Casino, prodotta da Blueprint Gaming. La slot offre 10 linee di pagamento sempre attive con il quadrifoglio che è il simbolo che garantisce le vincite più alte.

Infine, Shamrock Lock è una nuova macchinetta ispirata alla tradizione irlandese e realizzata da Insired Gaming con 5 rulli e 10 linee di pagamento.

Come avrai potuto capire, nelle slot machine online a tema irlandese c’è una grande varietà di simboli. I migliori, senza dubbio, sono quelli tematici come quadrifoglio, stivali, pentola d’oro e folletto. In queste slot troverai alcune funzionalità bonus interessanti che prevedono giri gratuiti e rulli che possono creare a loro volta delle combinazioni vincenti. Con un’incredibile gamma di slot a tema irlandese sul mercato, c’è un’ampia scelta a cui accedere ogni giorno.