L’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di Oristano ha rinnovato le cariche sociali per il quadriennio 2021/2025

Silvia Orrù, il 22 maggio scorso, è stata riconfermata, dall’Assemblea Straordinaria dei Soci alla guida dell’Ente Concerti, “Alba Pani Passino” di Oristano. Del nuovo Consiglio direttivo, oltre alla confermata Silvia Orrù, alla presidenza, sarà composto da: Francesco Federico, Amelia Perra, Francesco Pibi, Angela Orrù, Antonella Sotgiu, Rossana Vargiu e Giuseppina Vidili. Mentre, nel nuovo Collegio dei Sindaci, ci saranno, Valter Cadoni, Gesuino Frailis e Giuliana Floris; supplenti Roberto Fralleone e Ester Virdis. I Probiviri, saranno, Antonio Barberio, Bianca Fantoni Muscase Maria Greca Sanna Ledda.

Sicuramente, sono stati premiati gli sforzi sostenuti dall’Ente negli ultimi anni, portando avanti l’attività anche in un momento in cui lo spettacolo dal vivo è stato ridotti al lumicino, ma questa emergenza, ancora una volta, ha messo in luce, la mancanza in città di spazi adeguati per lo svolgimento di eventi artistici.

Al nuovo direttivo il compito di guidare l’Ente per i prossimi quattro anni e di continuare a far crescere in città l’offerta culturale.

Il nuovo consiglio direttivo, riunitosi giovedì 03 giugno, ha conferito la presidenza a Silvia Orrù; Amelia Perra è il vice presidente, Rossana Vargiu svolgerà le funzioni di segretaria e Angela Orrù sarà il tesoriere. Nella stessa riunione si è provveduto alla conferma del Direttore Artistico, la pianista e docente del Conservatorio di Cagliari, Angela Oliviero e il Direttore Tecnico Elio Orrù.

Si è anche deciso di iniziare la campagna per il tesseramento dei soci per l’anno 2021. Tutti coloro che hanno a cuore la crescita culturale di Oristano e, in particolare, quanti amano la musica in tutte le sue espressioni possono diventare soci dell’Ente e contribuire a sostenere la sua attività che prenderà il via il prossimo 11 giugno alle 19,30, col concerto di Giambattista Longu e Riccardo Zinzula all’Horse Country Resort di Arborea.