Legnano. Un concerto nel Cortile dei Gelsi del Castello Visconteo di Martha J. & Francesco Chebat

Finalmente dal vivo il nuovo album di Martha J. e Francesco Chebat che presenta i brani più visionari dei quattro di Liverpool rivisitati in chiave jazz.

Domenica 4 luglio alle 21, nel cortile dei Gelsi del Castello Visconteo di Legnano, Martha J. & Chebat Quartet aprono la stagione estiva del Teatro Tirinnazi, presentando finalmente in concerto il loro nuovo album “Plays the Beatles”, un omaggio ai Beatles in chiave jazz acustico, con Martha J. (voce), Francesco Chebat (pianoforte), Roberto Piccolo (contrabbasso) e Gionata Giardina (batteria).

“Martha J. & Chebat Quartet Plays the Beatles” è un progetto firmato dalla cantante Martha J. e dal pianista Francesco Chebat: progetto che si è concretizzato il 19 marzo scorso con la pubblicazione di un album e che ha visto, a partire dal dicembre 2020, la pubblicazione di video con le canzoni contenute nell’album, registrate live in studio.

Un progetto che ha ricevuto un’ottima accoglienza sia sal pubblico che dalla critica, e che finalmente viene presentato dal vivo, dopo mesi di assenza dalle scene a causa del lock down: si preannuncia una serata carica di emozioni e di grande musica.

Il concerto si terrà all’aperto, in una struttura covid free.

Martha J. Biografia

Inizia la sua carriera nel 1986, nei locali di Milano e della Lombardia, come cantante e chitarrista, con un repertorio di canzoni di cantautori americani (Joni Mitchell, James Taylor, ecc.) e folk irlandese. Studia canto lirico e moderno, partecipa ai seminari jazz di Sara Serpa, Sheila Jordan, Rachel Gould, Bob Stoloff, Patricia Williamson, Jeff Ramsey, studia recitazione presso lo Studio Laboratorio dell’Attore con Raul Manso e danza moderna con Miguel Angel Cragnolini.

Dopo una parentesi dedicata alla musica pop (che la porta a partecipare al festival di Sanremo nel 1990, a pubblicare due cd per PDU/EMI e a numerosi concerti in Italia e all’estero), dal 1999 si concentra quasi esclusivamente sul jazz collaborando con numerosi musicisti italiani e stranieri.

“… una sensibilità straordinaria in grado di controllare in modo perfetto la voce su tutti i registri e donandoci emozioni a profusione. (…) conferma di essere una delle vocalist più dotate e raffinate della nostra scena jazz/folk/fusion.”

Gianni Zuretti, L’Isola che non c’era.

Francesco Chebat Biografia

Inizia la sua carriera molto giovane nei jazz club milanesi. Suona con diversi importanti musicisti come Dave Weckl, Tino Tracanna, Attilio Zanchi, Gianluigi Trovesi, Maurizio Giammarco, Sergio Orlandi, Giovanni Falzone, Riccardo Fioravanti, Maxx Furian, Emilio Soana, Paolo Tomelleri, JW Orchestra (diretta da Marco Gotti), Vittorio Marinoni e molti altri.



Si è esibito in Festival e jazz clubs come: Blue Note Milano, Jazz Club Bergamo, Ivrea Jazz Club, Musica Festival (Bergamo), Festival della Cultura (Bergamo), Società del Quartetto (Bergamo), Locarno Film Festival, Livraga Jazz, Osijek Jazz Festival, Iseo Jazz, Festival Suonintorno (Bergamo), Brianza Open jazz festival, Lario Festival, Valtidone festival, MatchMusic (Sky tv)…

Lavora con la vocalist Martha J. come pianista, compositore e arrangiatore, e ha realizzato molti album sia come leader che come sideman.



“Francesco Chebat: essenziale, raffinato, mai casuale… mostra un’intensa distinzione interpretativa e un bel gioco evoluto, intelligente, multiforme, ricco di fantasiose intuizioni ritmiche e di virtuosismo, assecondato da un’ariosa ricercatezza armonica.”

Bruno Schiozzi, Musica Jazz

