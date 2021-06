La RRD One Hour Classic parte con le regate foil

Concentrazione di regate di windsurf in questi giorni sul Garda Trentino con due eventi internazionali organizzati in sequenza dal Circolo Surf Torbole

Concentrazione di regate di windsurf in questi giorni sul Garda Trentino con due eventi internazionali organizzati in sequenza dal Circolo Surf Torbole: dopo il Mondiale Slalom giovanile appena concluso è tempo della mitica RRD One Hour Classic, regata nata negli anni 90, che ancora oggi ha una grande vitalità non solo per l’interesse e la partecipazione di grandi campioni, ma soprattutto anche di chi va in windsurf per passione.

Un mix vincente per una regata che fa divertire e che è ancora attualissima nella sua formula di gareggiare per un’ora tra due boe posizionate tra le due sponde del lago al traverso del vento. E da alcuni anni la regata ha assunto un significato ancor più importante dato che è in memoria di Alberto Menegatti, ITA 4, l’atleta del Circolo Surf Torbole prematuramente scomparso e che viene ricordato ad ogni edizione della One Hour dalla famiglia e da tutti i suoi amici, che gareggiano sempre con Alberto nel cuore.

Venerdì prima giornata di gare si è inizialmente partiti per una regata fin (tavola slalom con pinna) ma essendo diminuita l’intensità del vento è stata interrotta la gara dopo circa 20′, dando spazio successivamente ad una partenza foil, disciplina che con meno vento non ha avuto problemi a disputare regolarmente tutta la regata.

Dopo una breve pausa per permettere il cambio di attrezzatura, alle 15:00 è partita dunque la regata foil con uno start davvero spettacolare, con Torbole sullo sfondo: il francese Guirau è rimasto in testa fin dalla prima boa posta a Ponale, compiendo 19 giri.

Al secondo posto il danese Soe e al terzo Enio Dal Pont. I giovani della squadra agonistica del Circolo Surf Torbole si sono fatti grande onore, tagliando il traguardo nelle posizioni a seguire con Nicolò Renna, Jacopo Gavioli e Manolo Modena, sempre più preparati nella disciplina foil, specialità che attira sempre più giovani.

Sofia Renna dopo il successo al Mondiale Slalom giovanile ha vinto questa prima prova nella categoria femminile. Sabato ancora regate che a seconda dell’intensità del vento saranno slalom fin o foil.