iSpeed: una storia emiliana

iSpeed. Non hai un sito web? Vorresti averlo ma non sai da dove cominciare? E quanto potrebbe costare crearne uno? A tutte queste domande ci sono miriadi di possibili risposte ma il punto su cui vorremmo ragionare è un altro: la centralità degli strumenti web per ogni business, di grandi o piccole dimensioni.

Sono sempre più gli imprenditori che strizzano l’occhio al digitale e, proprio per questo, il mercato cresce a dismisura offrendo sempre nuove soluzioni anche per chi non ha idea di come funzionino certi strumenti.

Viviamo un periodo di convergenza tra sito web, social, strumenti di monitoraggio e tecnologie ICT per cui è praticamente impossibile non averne mai sentito parlare. Dunque oggi ci concentreremo proprio su questo mercato che ha dimostrato di saper ascoltare il bisogno delle persone e che inizia a rispondere con soluzioni business altamente personalizzate e per qualsiasi esigenza commerciale o imprenditoriale.

advertisement

Hosting e servizi essenziali per chi ha un’attività

Il punto è che hosting provider, PEC, mail aziendali e database sono termini che oggi viviamo quotidianamente e con cui si devono “scontrare” anche i nostalgici dell’era pre-digital. Nello specifico il sito web diventa il passaggio essenziale per far sapere al mondo che il tuo business esiste e che offre proprio ciò che le persone stanno cercando in quel preciso momento. Ecco dunque che avere un hosting e iniziare a progettare un sito web coincide con il primo grande passo verso un nuovo modo di far decollare un business, social network permettendo.

In particolare l’hosting è lo spazio virtuale sicuro dove il sito web trova un’allocazione e, quindi, è il contenitore di tutti i dati che lo compongono. Senza l’hosting non si può creare il sito web e, dunque, avrai già cercato quali sono le migliori aziende che forniscono questo genere di servizio. Se hai già dato un’occhiata alle varie proposte potrebbe interessarti l’offerta hosting web Ispeed.

iSpeed è l’alternativa per grandi e piccoli business

Stiamo parlando di iSpeed, hosting provider relativamente recente lanciato da H2M Studio, azienda già operante in numerosissimi ambiti della tecnologia più avanzata. Difatti M2H Studio nasce nel 2016 dalla collaborazione di imprenditori e esperti di programmazione ed ICT e, tra le migliaia di clienti serviti, vanta progetti di alto rilievo anche con le Pubbliche Amministrazioni.

In particolare lavora in ambito VoIP, Business Intelligence, Gamification ed eCommerce e ora anche nell’ambito degli hosting provider. Promuove un’offerta conveniente dal punto di vista economico offrendo servizi dedicati personalizzabili per ogni esigenza di business.

I vantaggi che offre

Nello specifico i vari pacchetti comprendono un’assistenza dedicata e un set di servizi che aiutano le aziende a configurare il proprio sito web in modo semplificato. Meno click, più efficienza in un unico pannello di accesso intuitivo e a prova di inesperto.

Chiaramente per fare un sito web o per avviare un’attività online qualche competenza è richiesta per cui è possibile anche contattare direttamente l’azienda per discutere di soluzioni più mirate. In ogni caso si tratta di una bella alternativa che vale la pena di prendere in considerazione per questo genere di investimenti.