Inaugurata l’installazione “Liberi Tutti” del Bifoto Fest 2021 a Mogoro

Ieri nella piazza Sant’Antioco, è stata inaugurata, alla presenza dell’assessore alla cultura Susanna Lasi e del Sindaco di Mogoro Donato Cau, l’edizione 2021 del BìFoto, manifestazione dedicata alla Fotografia in Sardegna che si svolge ogni anno a Mogoro, in provincia di Oristano, rinnovando, anche quest’anno, la propria sfida per promuovere la cultura fotografica sull’isola.

Ispirandosi come tradizione delle ultime edizioni al testo di un brano musicale, l’edizione 2021 di BiFoto Fest, quest’anno, prende il via sotto l’egida di Liberi tutti dei Subsonica. Nel momento in cui la grande crisi provocata dalla pandemia sembra che stia finalmente allentando la sua presa, il Festival di quest’anno rappresenta un augurio che parte da Mogoro per estendersi in tutto il mondo.

Nell’installazione presso “Su Scollasticu”, il fabbricato un tempo adibito a scuola del Comune di Mogoro, si notano da lontano nelle trentotto finestre dell’edificio delle gigantografie di ritratti di cittadini di Mogoro.

L’effetto scenografico è ancora più suggestivo negli orari notturni, dato dall’illuminazione delle luci appositamente disposte, che non mancherà di attirare turisti, e appassionati.

I ritratti ai cittadini mogoresi sono stati eseguiti venerdì 11 giugno 2021 in piazza Sant’Antioco a Mogoro dallo staff del Bifoto Fest, riscontrando un notevole entusiasmo da parte di tutti.

La manifestazione BìFoto, che ha visto la luce nel 2011 per iniziativa di Vittorio Cannas e Stefano Pia, nelle precedenti edizioni ha ospitato, all’interno della propria programmazione, fotografi di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, dedicando attenzione anche a giovani emergenti da tutto il mondo; quest’anno, lo staff ha voluto dare un bellissimo segnale alla cittadina di Mogoro, rendendo protagonisti in prima persona i loro abitanti, dato che molti di loro hanno studiato nella ex scuola elementare.

L’installazione sarà disponibile per cinque mesi.

Michele Vacca