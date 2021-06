Il punto di Roberto Napoletano. Fare meglio di sperare.

Pnrr, Sid e Governance/La battaglia del futuro e quella finta delle percentuali.

Prima non avevamo i soldi, ma avevamo le idee. Oggi abbiamo i soldi, ma non abbiamo le idee. Proprio perché non abbiamo idee ricorriamo ai programmi che guardano al futuro, non al presente. Non c’è altra strada che rafforzare i poteri centrali e procedere negli affidamenti con bandi di gara su progetti integrati. La garanzia di tutto è la nuova governance. L’unica cosa che non si può fare è perdere il tempo con la battaglia delle percentuali. Perché finirebbe come è sempre finita. Con la solita differenza. Perché ci sarebbero percentuali a cui corrispondono opere e percentuali a cui corrispondono speranze

di Roberto Napoletano, Direttore del Quotidiano del Sud – l’Altravoce dell’Italia-