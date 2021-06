Sassari: II^edizione del Festival Letterario “Fino a Leggermi Matto”

Musica tra le pagine / Linguaggi diversi SASSARI 6-7-8 e 29 luglio, 2-3 AGOSTO Piazza Nazario Sauro e via Diaz fronte area concerti in piazza Moretti

Fino a leggermi matto – Musica tra le pagine concede il bis, si conferma appuntamento dell’estate sassarese, rilancia la posta e si prepara a raccontare la sua seconda edizione. Il festival letterario, organizzato dall’associazione culturale Carta da Musica in collaborazione con la società cooperativa Le Ragazze Terribili, è in programma a Sassari fra piazza Nazario Sauro e via Diaz (Spazio fronte area concerti in piazza Moretti) nelle giornate del 6-7-8 e 29 luglio, e 2-3 agosto.

C’è la rinnovata voglia di parlare di musica e letteratura, di creare occasioni di incontro e di confronto, di dare voce a chi ha scritto e ha qualcosa di interessante da raccontare fra le pagine di un libro, il testo di una canzone e uno spartito musicale.

Filo conduttore dell’edizione 2021 sarà il tema “Linguaggi Diversi”: un percorso tra le tante forme espressive del fare musica e dello scrivere canzoni, da Dalla a De Gregori, passando per Franco Battiato per arrivare sino alla Trap, così tanto in voga di questi tempi.

advertisement

Un parterre variegato animerà il ricco programma delle 6 giornate del festival. Forme d’espressione diverse.

Linguaggi diversi: massimo comune denominatore, la musica fra le pagine. Jacopo Tomatis, musicologo musicista e giornalista racconterà alla platea il Lucio Dalla raccontato nel libro “E ricomincia il canto” mentre Giacomo Serreli scorrerà le pagine della sua opera dedicata alla storia del rock in Sardegna.

Enzo Gentile (giornalista musicale) presenterà il suo ultimo lavoro dedicato alle canzoni che hanno caratterizzato le estati italiane, il cantautore Giangilberto Monti farà un excursus sul cantautorato francese e Matteo B. Bianchi dialogherà con Daniele Cassandro [Internazionale] sul suo ultimo lavoro dedicato a Yoko Ono.

Non mancheranno gli eventi immaginati ad hoc per i bambini, organizzati in collaborazione con la Compagnia del Cocomero.

La giornata del 7 luglio sarà dedicata a Dante in occasione dei 700 anni dalla sua morte: Stefano Nardelli parlerà della musica nella Divina Commedia; sarà poi sul palco Simone Marchesi, professore di letteratura italiana a Princeton e autore del libro “A proposito di Dante”; chiusura affidata allo spettacolo di Giovanni Succi “L’Arte del Selfie nel Medioevo” ispirato alle Rime Petrose.

Fenomenologia di un fenomeno: il 2 agosto Isabella Benaglia dialogherà con Maria Giovanna Intermontes Cherchi sulla Trap, genere musicale amatissimo dai più

giovani, mentre a chiudere la fase estiva di Fino a Leggermi Matto sarà The Andre con il suo “Io è un altro”, testo in cui racconta il suggestivo esperimento musicale che lo ha reso noto al grande pubblico, e il giornalista musicale Enrico Deregibus – intervistato dal regista Antonello Grimaldi – con cui chiacchiererà del libro dedicato a Francesco De Gregori.

Nel mezzo, a impreziosire il tutto, spazio alla musica e parole con il cantastorie Giuliano Chiaramonte e il suo “Sotto le Stelle di Cinecittà” e allo spettacolo “I Tempi di Battiato”, alle letture di Nicholas Ciuferri e alle performance in note di Fabio Cinti, Andrea Angeloni e

Alessandro Russo.

L’evento è sostenuto da Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, Servizio Beni Librari, Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari.

Partner della manifestazione le librerie Mondadori Dessì e Ubik Koinè e l’Associazione Culturale Il Corso.

IL PROGRAMMA

6 luglio, piazza Nazario Sauro – dalle 19:30

Arlecchino e il furto d’Amore

Il Baracco Teatro dei Burattini

Da Maledetti Francesi a Boris Vian, il principe di Saint-Germain-des-Prés

Jean-Luc Stote incontra Giangilberto Monti

Lucio Dalla – E ricomincia il canto

Luigi Frassetto incontra Jacopo Tomatis

Sotto le Stelle di Cinecittà

Spettacolo con Giuliano Chiaramonte. Introduce lo spettacolo Nicholas Ciuferri

7 luglio, piazza Nazario Sauro – dalle 19:30

Le guaratelle – Pulcinellamoltomosso

Spettacolo di marionette e cantastorie di Enrico Francone

La musica nella Commedia

Nicholas Ciuferri incontra Stefano Nardelli

A proposito di Dante Simone Marchesi

L’arte del selfie nel Medioevo – Dante e le Rime petrose

Spettacolo con Giovanni Succi

8 luglio, piazza Nazario Sauro – dalle 19:30

Storie d’Incantesimo

Spettacolo di marionette del Teatro del Molino

Onda su onda – Storie e canzoni delle estati italiane

Franco Ferrandu incontra Enzo Gentile

La Storia del Rock in Sardegna

Giacomo Serreli dialoga con Enzo Gentile

I Tempi di Battiato

Spettacolo con Nicholas Ciuferri, Fabio Cinti, Andrea Angeloni, Alessandro Russo

29 luglio, via Diaz fronte Arena Concerti Piazza Moretti – dalle 19:30

LA VECCHIA MACCHINA

Musical con burattini e pupazzi di Elena Carrano

Yoko Ono – Dichiarazioni d’amore per una donna circondata d’odio.

Daniele Cassandro dialoga con Matteo B Bianchi

2 agosto, via Diaz fronte Arena Concerti Piazza Moretti – dalle 19:30

Trap ebbasta. La musica delle nuove generazioni spiegata a tutti.

Maria Giovanna Intermontes Cherchi incontra Isabella Benaglia

3 Agosto, via Diaz fronte Arena Concerti Piazza Moretti– dalle 19:30

Io è un altro

Giovanni Dessole incontra The Andrè

Francesco De Gregori. I testi. La Storia delle canzoni

Enrico Deregibus dialoga con Antonello Grimaldi

BIO OSPITI

Jacopo Tomatis è musicologo, giornalista musicale e musicista. Insegna Popular music all’Università di Torino e ai Conservatori di Milano e Pescara. Ha pubblicato saggi e articoli in inglese, francese e italiano. La sua prima monografia, “Storia culturale della canzone italiana”, è uscita nel 2019 per il Saggiatore.

Come giornalista musicale dal 2008 è redattore del Giornale della musica, per cui cura le sezioni dedicate al jazz, al pop e alle musiche del mondo. È direttore artistico del Premio Loano per la Musica Tradizionale Italiana, il principale riconoscimento per il folk in Italia. Come musicista, è parte del collettivo Lastanzadigreta.

Giangilberto Monti è chansonnier, scrittore, autore di testi teatrali, produttore artistico, studioso della canzone francese e appassionato esperto di cantautorato e storia del cabaret. Allievo di Dario Fo sulla scena, ha pubblicato per Garzanti dizionari sulla canzone d’autore e sulla storia della comicità italiana.

Ha scritto per attori e comici. Dal 1978 a oggi ha pubblicato più di quindici album e ha firmato canzoni per altri interpreti. È stato protagonista e fautore di diversi spettacoli di teatro e cabaret, soprattutto a Milano, collaborando spesso come autore ed esperto

musicale con la Radio Svizzera Italiana.

Stefano Nardelli è giornalista musicale è storica e apprezzata firma de il Giornale della Musica, ha in atto collaborazioni con altre riviste di settore e scrive di tanto in tanto anche per Opernwelt. La sua biblioteca personale – in qualità di autore – comprende anche

diversi saggi per teatri d’opera e diverse note di copertina. Ha uno spiccato interesse per Dante e per la musica che la Divina Commedia ha ispirato, oltre che per la dimensione del teatro musicale, quello contemporaneo e in generale riferibile al XX° secolo.

Giovanni Succi è un musicista rock, cantautore e paroliere italiano conosciuto, oltre che per la sua attività di solista, anche per esser stato tra i fondatori di band come Madrigali Magri e Bachi da Pietra. Tante le collaborazioni attivate negli anni, propensione alla sperimentazione mai sopita.

Enzo Gentile è giornalista e storico musicale, docente universitario, ha scritto per oltre cento tra quotidiani e riviste. Ha pubblicato una quindicina di libri, curato mostre, condotto programmi radio-televisivi, frequentato concerti e festival in tutto il mondo.

Continua a farlo ancora oggi, con la passione e l’autorevolezza che lo portano ad essere un punto di riferimento per cultura della materia, appassionati e operatori di settore.

Giacomo Serreli è giornalista professionista, è nato a Cagliari nel 1955. Da molti anni segue la scena musicale sarda con particolare attenzione per quella legata al recupero e rielaborazione delle matrici tradizionali. Ha curato vari programmi musicali per emittenti radiofoniche e televisive regionali, pubblicato alcuni saggi ed il volume Sardegna Rock. Attualmente è direttore artistico dell’Associazione Ichnos che cura l’omonima manifestazione musicale.

Nicholas Ciuferri è Structured PhD in storia e filosofia contemporanea presso la National University of Ireland, Galway, già blogger, opinionista e collaboratore di diverse testate giornalistiche. Nel 2017 fonda un’associazione di cui è presidente, Alter Erebus, con la

quale organizza Alter Alter, una “rassegna della letteratura trasversale”. All’inizio del 2018 inizia una collaborazione con il cantautore Paolo Benvegnù. Ha girato l’Italia con il suo spettacolo Maledetti Cantautori: i racconti sono pubblicati da BeccoGiallo nel luglio

2020.

Fabio Cinti è musicista e cantautore. Collabora fin dagli esordi con il drammaturgo Mauro Mazzetti con cui produce “Appunti per un magnifico presente (Musica per lavare i piatti)”, raccolta di musiche scritte per il teatro. La collaborazione con Morgan, oltre a un’intensa

attività dal vivo, conduce sino alla produzione di una parte del suo primo album: L’Esempio delle Mele (Sounday/Self, 2011). Nel 2012 l’editore monzese TranTran pubblica il suo primo romanzo, Un anno d’amor(gan). A settembre del 2016 esce Forze elastiche, quarto album di inediti, sesto lavoro in studio: prodotto da Paolo Benvegnù, premiato con la targa Tenco.

Daniele Cassandro è nato a Roma nel 1970. Ha lavorato a Riders, GQ e Wired, riviste prestigiose e a larga diffusione. Ha collaborato, tra gli altri, anche con Rockstar e Vogue Italia. È arrivato a Internazionale nel 2015 per occuparsi delle pagine culturali: musica, libri, arte e cinema. Una delle voci più autorevoli del settore.

Matteo B Bianchi è scrittore, editor e autore televisivo. Ha pubblicato i romanzi Generations of love (1999), Fermati tanto così (2002), Esperimenti di felicità provvisoria (2006) e Apocalisse a domicilio (2010). È fra gli autori di X Factor e E poi c’è Cattelan su Sky Uno.

Dirige da oltre vent’anni la rivista di narrativa ‘tina, in cui dà spazio agli scrittori esordienti. Con Fandango ha pubblicato Generations of love-Extensions (2016) e Maria accanto (2017). Il suo ultimo libro è “Yoko Ono – Dichiarazioni d’amore per una donna circondata d’odio” (ADD editore).

Isabella Benaglia è laureata in Lettere all’Università degli Studi di Parma, curriculum di Scienze dell’Informazione scritta e ipertestuale. Lavora nel campo dell’editoria e del giornalismo. Inizia a occuparsidi musica nel 2016 scrivendo la sua prima recensione musicale per la webzine “Ondarock”. Dal 2018 intervista per “Beat & Style” artisti della scena indie-pop italiana. Ha pubblicato per la casa editrice Arcana il libro Thegiornalisti. Roma, Riccione, Pamplona e altri lidi.

The Andre è un musicista anonimo. Ha esordito su YouTube nel 2018 come interprete in chiave deandreiana dei successi della musica trap del momento. Ha suonato in numerose manifestazioni musicali in tutta Italia, fra cui il Flowers Festival, Musicultura, Home Festival, Wired Next Fest, e in esperienze televisive su Rai 1, Sky Italia e VH1. Ha partecipato come ospite fisso alla quattordicesima edizione di X Factor. Da grande, sogna di fare il cantautore.

Enrico Deregibus è giornalista, specializzato in musica italiana, e direttore artistico o consulente di molte rassegne musicali. In campo editoriale ha pubblicato con Giunti nel 2015 la biografia di Francesco De Gregori Mi puoi leggere fino a tardi. È ideatore e curatore del Dizionario completo della canzone italiana (Giunti, 2006). Ha partecipato inoltre a decine di altri volumi a vario titolo (prefazioni, contributi, interventi). Collabora a festival musicali, rassegne, contest fra cui il Premio Andrea Parodi, Premio Bindi, “Pigro-Omaggio a Ivan Graziani” e “Collisioni”. È consulente del MEI-Meeting Etichette Indipendenti e lo

è stato per molti anni del Club Tenco. Attualmente dirige il Forum del giornalismo musicale di Faenza, nell’ambito del MEI