Iglesias: Giornata Mondiale del Rifugiato

L’iniziativa è del servizio SAI (Sistema di accoglienza e integrazione, acronimo che indica il nuovo sistema di accoglienza, ex SPRAR), gestito da Associazione Casa Emmaus per conto dell’ente attuatore Comune di Iglesias.

La serata nasce per promuovere, attraverso la condivisione del cibo tipico dei beneficiari e la lettura di poesie, alcune autobiografiche altre di famosi autori, un’ occasione di incontro tra i beneficiari e la cittadinanza.

advertisement

“Casa Emmaus”, associazione di volontariato impresa sociale operante ad Iglesias, con una lunga storia e molteplici esperienze nel campo della lotta alla marginalità sociale, gestisce il servizio di accoglienza dal 2016.

Accoglie donne, donne con bambini, nuclei familiari grazie ad un’equipe multidisciplinare garantisce loro l’accoglienza materiale, la mediazione linguistico-culturale, l’istruzione, la formazione e riqualificazione professionale, l’orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo, sociale e legale e la tutela socio-psico sanitaria.

La Giornata Mondiale del Rifugiato si celebra ogni 20 giugno e il 2021 ricorre il 70° anniversario. La Giornata è stata indetta dalle Nazioni Unite e viene celebrata per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convention Relating to the Status of Refugees) da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Venne celebrata per la prima volta il 20 giugno 2001, nel cinquantesimo anniversario della suddetta Convenzione. Ogni anno l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) seleziona un tema comune per coordinare gli eventi celebrativi in tutto il mondo.