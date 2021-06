Guasila. Il Festival dell’Altrove 2021 giunge alla sua V edizione

Il Festival dell’Altrove 2021: Il Premio Letterario dedicato all’antropologo, scrittore e poeta Giulio Angioni, voluto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Guasila, in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, ha indetto il bando di concorso anche per l’anno 2021, con tre categorie: racconti per maggiorenni, per la categoria giovani e tesi di laurea.

Il tema. La V edizione del “Premio Letterario Giulio Angioni” è dedicato quest’anno ai racconti, per la categoria maggiorenni, che abbiano come tema “Giallo oro. Il romanzo giallo nelle sue diverse espressioni”. Come nell’Oro di Fraus, romanzo di Giulio Angioni, considerato all’origine del filone del romanzo giallo o noir sardo, dove l’autore prende coscienza della società, attraverso la scoperta e lo studio socio-antropologico dei problemi. L’opera dovrà essere inviata entro e non oltre il 27 Settembre 2021.

Il testo deve avere un massimo di 80mila battute spazi inclusi. È ammessa la presentazione di un solo racconto rigorosamente inedito. La quota di iscrizione è di € 25 da versare tramite le seguenti modalità, Iban: IT11A0101585980000000010005. Intestazione: Comune di Guasila Causale: Premio Giulio Angioni 2021 – V edizione.

Le opere devono essere spedite esclusivamente via email, in formato word e pdf, all’indirizzo premioangioni@comune.guasila.ca.it, corredate dalla Scheda di partecipazione compilata in ogni suo punto, e da una copia della ricevuta di pagamento.

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da esperti di comprovata esperienza e professionalità. I 10 finalisti verranno scelti dalla Giuria, il cui giudizio è insindacabile, così come i primi 3 classificati, che saranno proclamati nel corso della cerimonia di premiazione.

L’elenco dei 10 finalisti e i componenti della Giuria saranno contestualmente resi noti entro il 18 ottobre 2021 tramite il sito www.comuneguasila.gov.it, lo spazio Facebook “Festival dell’Altrove” al seguente link: https://www.facebook.com/FestivalAltroveGuasila e il sito www.festivaldellaltrove.it

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 31 ottobre 2021.

Premi: 1° premio € 2.000,00 + targa + 5 copie antologia

2° premio € 700+ targa + 5 copie antologia 3° premio € 300 + targa + 5 copie antologia

4° premio € 200+ targa + 3 copie antologia

5° premio € 100+ targa + 3 copie antologia

Ai restanti 5 finalisti, considerati 6° ex aequo, andrà una targa + 1 copia antologia.

Le opere risultate tra le prime 5 classificate saranno contenute nel volume antologico del Premio Letterario Giulio Angioni – Anno 2021, pubblicato a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con la casa editrice

Janus.

Per la categoria giovani, dagli 8 e i 12 anni, e dai 13 ai 17 anni, il tema scelto per i racconti è stato “Giallo oro, azzurro chiaro, rosso scuro. Di quanti colori immagini il futuro?”

I colori al servizio della fantasia, per guadare oltre questo periodo in bianco e nero. Una storia di uno, due o tanti colori diversi, come punto di ispirazione per raccontare una nuova visione del mondo, che possa attingere al passato o disegnare il futuro, che sia fuori dal tempo, in un mondo reale o un universo immaginario. L’opera dovrà essere inviata entro e non oltre il 27 Settembre 2021.

La quota di iscrizione è di € 10 da versare tramite le seguenti modalità:

Iban: IT11A010158598000000001000. Intestazione: Comune di Guasila Causale: Premio Giulio Angioni 2021 – V edizione – Categoria giovani.

Le opere devono essere spedite esclusivamente via email, in formato word e pdf, all’indirizzo premioangioni@comune.guasila.ca.it, corredate dalla Scheda di partecipazione compilata in ogni suo punto, e da una copia della ricevuta di pagamento.

I 5 finalisti categoria 6-12 anni e i 5 finalisti categoria 13-17 anni verranno scelti dalla Giuria, il cui giudizio è insindacabile, così come i primi classificati per le due categorie giovani, che saranno proclamati nel corso della cerimonia di premiazione.

L’elenco dei 5 finalisti categoria 6-12 anni, e i 5 finalisti categoria 13-17 anni e i componenti della Giuria saranno resi noti entro il 17 ottobre 2021 tramite il sito www.comuneguasila.gov.it, lo spazio Facebook

“Festival dell’Altrove” al seguente link: https://www.facebook.com/FestivalAltroveGuasila e il sito

www.festivaldellaltrove.it

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 24 ottobre 2020.

Premi categoria giovani. 6-12 anni 1° premio: Buono acquisto libri e cancelleria del valore di € 200 + 3 copie antologia; Ai restanti 4 finalisti, considerati 2° ex aequo, andrà un premio di partecipazione + antologia.

Premi categoria giovani 13-17 anni 1° premio: Buono acquisto libri e cancelleria del valore di € 300 + 3 copie antologia. Ai restanti 4 finalisti, considerati 2° ex aequo, andrà un premio di partecipazione + antologia.

Le opere risultate vincitrici della categoria 8-12 anni e della categoria 13-17 anni saranno contenute nel volume antologico del Premio Letterario Giulio Angioni – Anno 2021.

Per la categoria tesi di laurea. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 30 settembre 2021 a mano al: Comune di Guasila – Ufficio di Segreteria. Via Gaetano Cima, 7 09040 Guasila (SU) Referente Dott.ssa Alessandra Pili.

Al concorso per l’assegnazione del Premio Giulio Angioni per tesi di laurea – IV edizione potranno partecipare coloro che hanno conseguito una laurea magistrale – specialistica, o laurea triennale secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari, discussa presso Università, in una delle sessioni di esame comprese nell’arco di tempo tra ottobre 2020 settembre 2021.

Le tesi di laurea ammissibili al concorso devono offrire contributi originali alla conoscenza nei suoi diversi aspetti, in tutti gli ambiti di studio e percorsi di laurea.

L’importo complessivo del premio è di 700 euro così ripartiti:

– 1° Premio: 400 euro

– 2°Premio: 200 euro

– 3°Premio: 100 euro

I premi saranno consegnati con cerimonia ufficiale sabato 24 ottobre 2021.

Per ogni informazione e maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e spedizione degli elaborati, gli interessati possono rivolgersi all’Assessore alla Cultura del Comune di Guasila Dott. Sergio Angioni e all’Assessora al Turismo del Comune di Guasila Dott.ssa Paola Carta. tramite l’indirizzo e-mail premioangioni@comune.guasila.ca.it, o alla pagina ufficiale Facebook del Festival dell’Altrove

https://www.facebook.com/FestivalAltroveGuasila e visionare il sito www.festivaldellaltrove.it