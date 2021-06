Sabato 12 giugno l’attrice romana Francesca Reggiani a Cagliari per una masterclass di recitazione organizzata dalla Scuola Afrodanza.

Sabato 12 giugno, l’attrice romana Francesca Reggiani sarà protagonista di una masterclass di recitazione teatrale, organizzata a Cagliari dalla scuola di danze etniche Afrodanza, nella storica sede di via San Giovanni (al civico 379), dalle 10.30 alle 13.30.

Attraverso la storia della sua carriera, dalla recitazione in teatro come allieva del grande Gigi Proietti all’approdo televisivo con “la TV delle Ragazze”, Francesca Reggiani traccia e analizza un percorso che porta l’attore dalla recitazione “seria” alla svolta comica e ironica, servendosi di estratti di alcune sue opere, come il libro, poi spettacolo teatrale “Tutto quello che le donne (non) dicono” (Piemme, 2005), e il suo monologo “Souvenir, la fantasiosa vita di Florence Jenkins”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare via e-mail all’ indirizzo afrodanzainfo@tiscali.it o inviare un messaggio privato sulla pagina Facebook di Afrodanza: https://www.facebook.com/AfrodanzaCagliari/.

Classe 1959, attrice comica, autrice teatrale e televisiva, Francesca Reggiani esordisce sul piccolo schermo con “La tv delle ragazze, dopo aver studiato recitazione con Gigi Proietti. Nota soprattutto in ambito televisivo per la partecipazione ai programmi di satira di Serena Dandini (“Avanzi”, “Tunnel”, “Convenscion”), in cui diventa celebre per le sue parodie di personaggi famosi come Katia Ricciarelli, Alba Parietti, Enrica Bonaccorti e Sabrina Ferilli. Continua anche la sua carriera teatrale: dopo aver recitato classici come “Cyrano de Bergerac” diretta da Gigi proietti, si dedica alla commedia e al ‘one woman show’. La ritroviamo in “Incontri” di Mattia Sbragia, “Nutella amara” di Corrado Guzzanti, “Non è Francesca”, “Rimozioni forzate”, “Scoppiati” di Valter Lupo, “Te lo giuro sui Beatles” (Reggiani, Crudiani, Eritrei), “Strati d’animo”, “Punti di svista”, scritto con Valter Lupo, “Scherzi d’amore”, “Riflessioni e piegamenti” e “Tutto quello che le donne non dicono”, che diventa un libro edito da Piemme nel 2005. Delle sue esperienze cinematografiche ricorda con piacere la partecipazione ai film di Federico Fellini “L’intervista” (1987) e “La nave va” (1983), e in “Mosca addio” (1986) di Mauro Bolognini. Seguono poi altre collaborazioni, tra cui “Disokkupati” (di Franza di Rosa, 1997), “Caro maestro” (Rossella Izzo 1996), mentre nel 2007 ha partecipato al film dell’amica Sabina Guzzanti “Le ragioni dell’aragosta”. Per la televisione è stata nel cast della miniserie “Lo zio d’America 2”, e “Medicina Generale”. Nel 2016 partecipa al debutto cinematografico del trio comico romano “The Pills – Sempre meglio che lavorare” e alla commedia di Emilio Briguglio “Una nobile causa”.

La scuola Afrodanza di Donatella Padiglione e Carly, riprende le sue attività dopo il periodo di chiusura forzata, con lezioni di danza orientale (tradizionale e stile argentino), danza afro con percussioni dal vivo e laboratori di percussioni africane, Bollywood e danze del Rajhastan, yoga e recitazione, nella palestra di via San Giovanni n.379, sede della scuola da quarant’anni.