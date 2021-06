Festival del Solstizio d’Estate: 2°edizione dal 19 al 27 giugno

Domenica 20 Giugno

SERA

ABBASANTA (Oristano)

Coop Paleotur in collaborazione con Sardegna Sacra

Ore 18.30 – Tramonto del Solstizio d’Estate al Nuraghe Losa: l’archeologa Ilaria Montis guiderà all’osservazione del cielo, che sarà preceduta dalla visita al nuraghe e da un approfondimento sul significato astronomico e simbolico del Solstizio d’Estate.

Prenotazioni: https://bit.ly/tramontodelsolstizio Info whatsapp: 3208492880

ALLAI (Oristano)

Tacs snc, CiMA, Planetario dell’Unione Sarda, Teatro del Segno

Sotto lo stesso cielo, storie da ascoltare e osservare:

Ore 18.00 – Incontro al Civico Museo di Allai con visita degli ambienti interni ed esterni e distribuzione biglietti dell’evento, con voucher da utilizzare per l’aperitivo al bar Pizzeria Mariù.

19:00 – AperiCiMA al bar Pizzeria Mariù: aperitivo a tema con prodotti tipici sardi e di Allai.

19:45 – Spostamento presso la Casa sull’albero (località Su Crastu) per lo spettacolo teatrale della compagnia Teatro del Segno e degli interventi dell’astronomo Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario dell’Unione Sarda.

Nell’occasione del Festival saranno presentate le iniziative per l’ottenimento della “Certificazione per la Salvaguardia del Cielo”, con cui Allai chiede di essere riconosciuto come il primo Comune sardo, e tra i primi in Italia, a impegnarsi per mantenere il contenimento dell’inquinamento luminoso.

Prenotazioni: https://forms.gle/5TDLnNKCAxn3Dvkv6 tacs.snc@gmail.com – tel: 3288789521

