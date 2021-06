Cagliari: evento espositivo a Is Mirrionis

L’esposizione vuole raccontare ai visitatori il valore storico e culturale dell'ex-scuola Popolare di via Is Mirrionis che, negli anni 70, ospitò la Scuola popolare dei lavoratori

La Casa del Quartiere Is Mirrionis è lieta di presentare l’evento espositivo “Periferia sospesa tra sogno e immaginazione”.

Parco Monte Claro 11-21 Giugno 2021 (sala polifunzionale fronte laghetto)

Orari apertura dalle 10 /13 e dalle 16 / 20.

Proposta per il recupero e il riutilizzo dell’edificio della ex-scuola Popolare di via Is Mirrionis

con le tavole progettuali realizzate dagli Architetti Felice Carta e Fulvio Carta, l’esposizione vuole raccontare ai visitatori il valore storico e culturale dell’edificio che, negli anni 70, ospitò la Scuola popolare dei lavoratori, riproponendone l’attualità e il suo interesse sociale, storico, culturale ed urbanistico.

La NS idea di recupero dell’edificio nasce dal desiderio di ricostruire la memoria storica di quell’esperienza che dagli anni 70 animò e coinvolse con tante iniziative l’intero quartiere e la città. Un grande laboratorio ispirato sia ai valori richiamati dall’azione di Don Milani, sia ai bisogni di solidarietà e di partecipazione necessari per una crescita democratica della città, diventando nel tempo un laboratorio di creatività ed innovazione, uno spazio aperto per artisti-poeti-scrittori-musicisti-operatori culturali ma anche semplici cittadini. Una finestra aperta sul mondo, luogo di incontro e di dialogo, motore di cultura, arte e spettacolo.

La storia dell’edificio inizia intorno al 1953. Fu realizzato da uno dei più illustri Architetti del ‘900, Maurizio Sacripanti, che progettò il nucleo edilizio disegnando le prime case, tra cui quelle cosiddette “a farfalla”, con al centro l’edificio dell’ex-Scuola Popolare.

Tale costruzione, attualmente degradata, rappresenta per noi un Bene Comune Urbano con un valore sociale, culturale, paesaggistico e urbanistico da recuperare, salvaguardare e valorizzare, al servizio dei bisogni dei cittadini.