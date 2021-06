“Estate Killer”, il nuovo singolo di Valentina Parisse

Estate Killer” (Polydor) è il nuovo singolo di Valentina Parisse, disponibile in radio e in digitale da venerdì 18 giugno.

L’estate è per definizione il momento di nuove esperienze ed avventure. E, senza dubbio, una stagione di nuovi incontri: quelli repentini, improvvisi, brucianti, travolgenti. Quelli che investono con la forza dirompente della novità, del colpo di fulmine: le passioni estive che ci fanno sentire vivi, importanti e felici.

Ma con altrettanta repentinità, spesso questi sentimenti evaporano con la fine dell’estate, quando ognuno torna alle proprie abitudini, alla propria quotidianità. Sono passioni che però vale sempre la pena vivere, anche con la consapevolezza che non dureranno per sempre. Ed è proprio questo leggero disincanto, questa “saudade”, che Valentina Parisse canta nella sua “Estate Killer“.

“Il disincanto dell’estate, il sottile confine tra il sorriso e la malinconia che il suo sapore a volte ci lascia – spiega l’artista – Sotto la superficie di un mare calmo e trasparente c’è un mondo in movimento, correnti e colori chiaroscuri. Allo stesso modo in questa canzone la leggerezza si mescola all’ironia, e il mio racconto di una storia al singolare diventa l’avventura che tutti noi abbiamo vissuto almeno una volta, nelle nostre estati”.

“Estate Killer” è prodotto da Fausto Cogliati, missato e masterizzato da Alex Trecarichi. Il brano è stato scritto dal cantautore e musicista Leo Pari, che è anche l’autore della musica insieme a Paolo Cauccio. L’artwork della cover è a cura di Nerina Fernandez Designer.

VALENTINA PARISSE

Valentina Parisse è una cantante, compositrice ed autrice romana. Appena diciottenne si trasferisce da sola a Montreal in Canada, dove rimane per alcuni anni. Lì scrive e realizza il suo primo album di canzoni originali in inglese dal titolo “Vagabond” (Lab/Sony).

Tornata in Italia, presenta il suo primo singolo in italiano “Sarà bellissimo”, scritto assieme al musicista e produttore britannico Phil Palmer e realizzato a Londra nei SARM Studios di Trevor Horn.

Firma un contratto discografico con Universal Music Italia (Polydor) con cui, nel 2018 pubblica il brano “Tutto cambia”, inserito nella colonna sonora del film di Volfango De Biasi “L’agenzia dei bugiardi” (Medusa Film). L’anno successivo presenta il nuovo singolo “Dannata Lotta” con il quale si esibisce sul palco del Primo Maggio di Roma, e nel Concerto di Radio Italia a Palermo, evento che ha raccolto 70 mila persone sul lungomare della città. Canta inoltre l’Inno Nazionale d’Italia davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla leggenda della musica Bruce Springsteen in occasione del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma.

I suoi singoli più recenti “Ogni bene” (2020) e “Proteggi” (2021), realizzati come “Dannata Lotta” dal produttore Francesco “Katoo”Cattiti e missati da Chris Lord Alge (vincitore di 5 Grammy), entrano nella classifica TOP 40 Italiani di EarOne.

Ha scritto anche canzoni per Renato Zero (“Rivoluzione” e “Stai giù”) e Michele Zarrillo (“Vivere e rinascere”, il brano tratto dall’omonimo album, e “Nell’Estasi o nel Fango” che l’ha portata fino al Festival di Sanremo 2020).

Ha tenuto concerti nelle più importanti città italiane ed in luoghi di prestigio come il Blue Note di Milano, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, le Officine Grandi Riparazioni di Torino e il main stage di Villa Rufolo al Festival di Ravello, tutti sold-out.