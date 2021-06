Educamp CONI: Il CUS Cagliari rappresenterà la Sardegna

“Estate al CUS Cagliari”, il camp estivo del Centro Universitario Sportivo cagliaritano, è stato scelto per rappresentare la Sardegna nell’incontro di presentazione degli Educamp CONI in programma giovedì 1 luglio alle ore 11.00 nel Salone d’Onore del CONI a Roma.

I ragazzi e i bambini della Cittadella Sportiva “Sa Duchessa” saranno in collegamento con il presidente nazionale del CONI, Giovani Malagò e le altre sedi Educamp in giro per l’Italia. Insieme a loro, al CUS Cagliari, saranno presenti il presidente del CONI Sardegna, Bruno Perra, i formatori regionali e i tecnici delle società.

Una mattinata di sport per dare il senso di un territorio pronto ad una ripartenza dell’attività sportiva giovanile targata CONI al fianco delle ASD/SSD e per un saluto simbolico e corale agli atleti dell’Italia Team, che come nel claim del Comitato Olimpico, “dal Gioco ai Giochi” sono in partenza per l’impegno olimpico a Tokyo.

«Siamo felici per essere stati scelti tra i tanti camp sardi della rete Educamp – afferma il responsabile del camp, Matteo Cogoni – Il nostro progetto è cresciuto e negli ultimi tre anni abbiamo dato ai nostri bambini e ragazzi una offerta sempre più completa».

Educamp è il progetto educativo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per avviare e orientare allo sport i giovani dai 5 ai 14 anni, con l’obiettivo di favorire una corretta formazione rispettando le fasi di crescita nel rispetto delle potenzialità individuali.