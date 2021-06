Editoria, Arrighi lascia CentoAutori

Gianluca Arrighi ha annunciato il suo addio alla casa editrice CentoAutori. Considerato tra maggiori esponenti del romanzo nero contemporaneo, Arrighi lascia l’editrice partenopea dopo 4 anni costellati di successi: titoli come “Il confine dell’ombra”, “Oltre ogni verità”, “A un passo dalla follia” e “Intrigo in Costa Verde” hanno infatti appassionato migliaia di lettori e scalato le classifiche dei gialli italiani più venduti. “È stato un periodo molto bello” – ha dichiarato Arrighi – “nel quale abbiamo sbaragliato l’impari concorrenza dei colossi editoriali. Tuttavia, raggiunto e superato l’obiettivo, adesso sento il bisogno di intraprendere nuovi percorsi. Ho tanti progetti, tra cui la sceneggiatura di un film, il che rappresenta una sfida davvero entusiasmante. Riguardo al nuovo romanzo, invece, è ancora presto per le anticipazioni. Probabilmente trascorrerà un po’ di tempo, ma spero che la pazienza e l’attesa dei lettori verranno premiate.”