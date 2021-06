Deidda-Porcu (FDI): approvato ODG FDI su attenzione e sostegni ai progetti presentati nel PNRR dalla città metropolitana di Cagliari

Deidda-Porcu (FDI): approvato ODG FDI su attenzione e sostegni ai progetti presentati nel PNRR dalla citta metrololitana di Cagliari

“Sono molti i progetti presentati dall’amministrazione guidata dal Sindaco Paolo Truzzu per la città metropolitana di Cagliari, come il completamento del percorso della metropolitana leggera facendola arrivare fino a Pula e Villa San Pietro, il progetto inerente alla innovativa centrale per la produzione di idrogeno a Macchiareddu e, ancora, il progetto della città metropolitana insieme al Cacip, che saranno tenuti in debita considerazione e sostenuti dal Governo, dopo l’approvazione dell’odg presentato da Fratelli d’Italia”, così il Deputato di FdI Salvatore Deidda;

“Le schede presentate dalla città metropolitana – specifica il coordinatore provinciale Marco Porcu – prevedono iniziative sull’uso dell’idrogeno nei settori energetico, dei trasporti e dell’industria, con la realizzazione di un laboratorio e di una centrale nell’area industriale di Macchiareddu.

La medesima Area è candidata a diventare la prima ‘Green Valley italiana’, grazie anche alle iniziative tra le eccellenze locali nello scenario locale industriale, energetico, della ricerca e istituzioni. Sono state, inoltre, presentate le schede sulla mobilità sostenibile (60 milioni di euro) per i comuni di Elmas, Pula, Assemini, Decimo e gli altri comuni sul completamento della rete della metropolitana e altri progetti concreti come l’innovazione dei mercati civici”;

“È un impegno su cui vigileremo e di certo insisteremo – concludono gli esponenti di FdI – per far finanziare e realizzare tutti i progetti della città metropolitana di Cagliari, ma anche quelli del resto della Sardegna. Ad oggi, non siamo stati adeguatamente rappresentati. Serve l’impegno di tutti i parlamentari per sostenere le opere e gli adeguati finanziamenti”.