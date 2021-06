Come cambia il mercato delle moto: aumentano le vendite, calano i prezzi assicurativi

Il mercato delle moto, come la stragrande maggioranza dei settori commerciali e industriali, è stato duramente colpito dalla crisi economica determinata dall’avvento del Covid-19.

Adesso le cose stanno finalmente andando per il verso giusto, grazie anche alla campagna di vaccinazione che ha permesso di contenere il contagio del virus, e ritornare gradualmente alla normalità.

Nei mesi di marzo ed aprile 2020 le vendite e le immatricolazioni si erano completamente azzerate, mettendo in seria difficoltà l’intero comparto.

advertisement

Nel primo quadrimestre del 2021 invece c’è stata una notevole inversione di tendenza: segno + per l’acquisto di moto e scooter nuovi ed i passaggi di proprietà. I numeri sono positivi anche se paragonati a quelli del 2019, cioè prima della pandemia, con un aumento del 10,2% nel mercato del nuovo del 20,4% nei passaggi di proprietà.

Sono tante le motivazioni che hanno spinto gli italiani a volgere lo sguardo al mercato delle moto e dei cinquantini, a partire dalla stagionalità.

Con l’avvicinarsi dell’estate, ma già ai primi accenni di primavera, gli italiani prendono seriamente in considerazione l’idea di acquistare una due ruote, o comunque di rispolverarla dai garage.

C’è poi da considerare i vantaggi da un punto di vista pratico di un mezzo a due ruote: permette di spostarsi agilmente nel traffico e di trovare più facilmente parcheggio.

Naturalmente ha inciso molto anche la pandemia: i mezzi di trasporto sono luoghi di aggregazione dove, potenzialmente, c’è un rischio maggiore di contrarre il virus.

Meglio quindi spostarsi sulle due ruote, approfittandone della comodità e della praticità del mezzo.

Nel momento in cui si utilizza uno scooter, è necessario dotarsi di un’apposita polizza. L’ideale sarebbe sottoscrivere un’assicurazione ciclomotori flessibile, competitiva e completa, come quella fornita da Prima Assicurazioni.

Il brand, già leader nell’RC auto, da tempo è punto di riferimento anche per assicurazioni di scooter e cinquantini.

Sul sito di Prima.it è presente un comodo preventivatore, dove gli utenti possono ottenere una stima precisa dei costi con pochi clic. Una vastissima area è poi dedicata alle garanzie accessorie, che offrono una copertura assicurativa ancora più ampia, tarandola sulle abitudini di guida di ogni centauro.

Un altro dato interessante che salta agli occhi in questo periodo è la flessione dei prezzi dell’RC moto. Essendo aumentata notevolmente la domanda, c’è maggiore competitività tra le assicurazioni omnicanale, che hanno calmierato i prezzi.

Questa situazione è confermata dal report di Segugio.it, secondo il quale il costo medio di un’RC moto ad aprile 2021 si è attestato sui 230,70 euro.

I cali maggiori si sono registrati soprattutto al Sud, in particolare in Puglia (-57,5%), in Calabria (-55,1%) ed in Sicilia (-43,7%).

Flessioni più contenute ma comunque significative ci sono state in Valle d’Aosta (-23,1%), Umbria (-29,9%) e Molise (-30,9%).

I costi restano piuttosto elevati in Campania, anche se il divario tra Nord a Sud continua ad assottigliarsi sempre di più.