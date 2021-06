Coldiretti Nuoro, Campagna Amica raddoppia con 7 mercati alla settimana

Partono domani con Cala Gonone i mercati estivi di Campagna Amica della federazione di Coldiretti Nuoro Ogliastra.

Alle 8 in via della Pineta per il terzo anno consecutivo ci sarà il mercato contadino con i prodotti a km0 di stagione.

Il mercato si terrà il mercoledì mattina per tutto il periodo estivo. Ci sarà frutta, verdura, formaggio, miele, lumache, olio, pasta.

Venerdì 2 luglio, parte invece il mercato a La Caletta, all’interno del giardino dell’ex Casello del Genio civile. Mentre martedì 6 luglio sarà inaugurato il primo mercato di Campagna Amica a San Teodoro, in via del Tirreno.

Con i tre mercati estivi Campagna Amica Nuoro Ogliastra porta a sette gli appuntamenti settimanali che copriranno l’intero territorio, dal Sarcidano a Nuoro fino alla Baronia passando per Cala Gonone.

Il martedì le aziende agricole saranno presenti, infatti, a Nuoro in piazza Vittorio Emanuele e San Teodoro; il mercoledì a Isili in Corso Vittorio Emanuele e Cala Gonone; giovedì a Budoni in piazza del Popolo; venerdì a La Caletta e sabato a Nuoro sempre n piazza Vittorio Emanuele.

“Visto l’apprezzamento e la ricerca dei prodotti a km 0, cresciuta ulteriormente in seguito alla pandemia, quest’estate avremo 7 mercati di Campagna Amica in cinque giorni per tutto il periodo estivo – afferma il presidente di Coldiretti Nu-Og Leonardo Salis – garantendo in questo modo i prodotti locali 100 per cento sardi anche ai turisti, essendo presenti, tra mercati fissi e stagionali, in diverse località turistiche. Ed grazie all’incontro tra produttore e consumatore finale, garantito dai mercati contadini, si farà attraverso le aziende agricole anche la promozione del territorio attraverso il racconto dei prodotti”.