Castello di Trevi: manifestazione alla memoria di Mario Mariozzi

TREVI NEL LAZIO – Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, riceverà il premio il Premio nazionale di calcio «MM7» dedicato a Mario Mariozzi, prestigiosa ala destra degli anni 50/60, poi tecnico e direttore sportivo di diverse squadre laziali.

Il patron del club giallazzurro sarà premiato come miglior presidente di Serie B il 16 luglio, in occasione di un appuntamento al Castello di Trevi nel Lazio, dove ci saranno anche altri personaggi del calcio italiano e del giornalismo sportivo. Per la Serie D sarà premiato Peppe Incocciati, ex bomber di Milan e Napoli, tecnico del Fiuggi.

Lo ha deciso l’organizzazione, dopo la prima parte del Premio MM7 svoltasi il 7 maggio scorso ad Affile (Roma) con la presenza, tra gli altri, dell’ex dg della Juve, Luciano Moggi, del tecnico Sandro Pochesci (ex Carpi, serie C), dell’ex difensore della Roma Franco Peccenini, dell’agente Roberto Ottaviani e del giornalista e scrittore Silio Rossi. Tra i premiati anche il radiocronista Rai, Francesco Repice. Atteso, a Trevi nel Lazio, anche il vicepresidente e coordinatore nazionale di FI (e tifoso della Juventus), Antonio Tajani, presidente onorario della giuria del Premio. A moderare il dibattito sarà, come di consueto, il giornalista del Gr1 Americo Mancini, che intervisterà gli ospiti.

Il Premio «MM7», presieduto da Giuseppe Alveti, ha il patrocinio della presidenza del Consiglio regionale del Lazio e il sostegno di Banca Centro Lazio. Al Castello di Trevi saranno presenti anche il sindaco Silvio Grazioli e il primo cittadino di Affile, Ercole Viri, i due Comuni che hanno partecipato all’edizione di 2020, svoltasi quest’anno dopo diversi rinvii imposti dall’emergenza sanitaria.

«Avremo modo di approfondire – spiega Grazioli – il senso e le tematiche legate al premio e alla figura di Mario Mariozzi che, oltre ad essere stato un grande calciatore, è stato un divulgatore, una persona che ha aiutato a crescere nello sporti tanti ragazzi, in particolar modo tanti giovani di Trevi nel Lazio».

L’organizzazione e la giuria annunceranno nei prossimi giorni il miglior attaccante di Serie A (in lizza Edin Dzeko, Felipe Caicedo, Fabio Quagliarella e Lorenzo Insigne), mentre tra gli allenatori della massima serie sono in corsa Simone Inzaghi (Lazio), Rino Gattuso (Napoli) e Giampiero Gasperini (Atalanta).