Be the change: 3° lab primo soccorso di Acli Cagliari

Il progetto Acli Cagliari Be the change prosegue con il terzo laboratorio di Youth workers e sicurezza per il primo soccorso e protocolli base.



Gli incontri gratuiti si terranno in presenza a Cagliari il sabato pomeriggio. Avvio al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Scadenza delle domande prevista per il 30 giugno.

Può accadere a chiunque, in pochi istanti, e poche semplici manovre possono fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo è fondamentale conoscere i protocolli base del Primo soccorso.

Avvicinare i giovani alle pratiche indispensabili per gestire l’emergenza è l’obiettivo principale del laboratorio Youth workers e sicurezza del progetto Be the change organizzato dalle Acli di Cagliari nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Sardegna per il finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, su risorse stanziate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sono previste nove ore di formazione sui temi del sistema emergenza-urgenza e come allertarlo, le basi della rianimazione cardio polmonare, la gestione delle ustioni in ambito domestico e sul sistema della Protezione Civile.

Il laboratorio si inserisce nel progetto Be the Change, pensato per avvicinare i giovani al volontariato, promuovere l’inclusione sociale e l’occupazione giovanile e contrastare ogni forma di discriminazione.

Il laboratorio sulla sicurezza, terzo del progetto, è destinato a giovani tra i 18 e i 30 anni e si svolgerà a Cagliari il sabato pomeriggio dalle 16 alle 19.

Al termine del laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

È possibile richiedere di partecipare sino al 30 giugno. Per informazioni è possibile scrivere ad acliprovincialicagliari@gmail.com o telefonare allo 07043039.