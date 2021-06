AteneiKa Village: tanti eventi per l’estate al CUS Cagliari

AteneiKa Village riapre anche quest’estate con vari eventi da non perdere al CUS Cagliari, a partire da venerdì 11 giugno con i live musicali, i tornei sportivi e le gare di Euro2020 nella piazza della Cittadella Sportiva “Sa Duchessa”.

Dopo il grande successo dello scorso anno, il piazzale della Cittadella Sportiva “Sa Duchessa” in via Is Mirrionis 3 si ritrasforma in una piazza a disposizione della comunità del quartiere e della popolazione universitaria.

AteneiKa Village nasce per non lasciar andare via l’estate che porta con sé la compagnia, il divertimento, la musica e lo sport con lo spirito di fare aggregazione in modo sano e in piena sicurezza. Una location all’aperto che più si presta alla creazione di un progetto adatto alle esigenze del momento. Un servizio di ristorazione che possa permettere il rispetto della norme ed allo stesso tempo consentire ai fruitori di passare qualche ora in compagnia dei propri amici di una vita.

Live: AteneiKa cambia abito, ma mantiene il suo stile: sceglie gli artisti nazionali e sardi emergenti e mette insieme le sonorità pop, rock e indie. Nella line-up, in aggiornamento, ci sono Scarda, Folcast, King Howl, Luca Martelli, Emma Nolde, Polaroid Indie Party, Chiara Effe, Modigliani, Andrea Cubeddu, Edwige e Sisu.

Tornei sportivi: Lo sport di AteneiKa riparte. Ai tornei di calcio a 5 (maschile e femminile), tennis(singolo maschile e singolo femminile),E-Sport (FIFA21) e della novità beach volley (2vs2 maschile e femminile e 3vs3 misto) potranno partecipare tutti coloro vivono o hanno vissuto il mondo universitario cagliaritano: le studentesse e gli studenti, i laureati, i dottorandi, gli iscritti ai master, i docenti, il personale tecnico-amministrativo.

Per partecipare è necessario richiedere la CUS Card sul sito www.cuscagliari.it ed essere in possesso del certificato medico non agonistico. L’iscrizione potrà essere formalizzata con una mail all’indirizzo cuscagliari.segreteria@gmail.com ed il successivo pagamento della quota di 15 € ad atleta entro e non oltre il 14 giugno.

Programma giugno 2021

AteneiKa Village inizia venerdì 11 giugno alle ore 21.00 con Turchia-Italia sul maxischermo. Sabato 12 giugno, la prima serata musicale con Polaroid Indie Party. Mercoledì 16 giugno alle 21.00, la seconda gara del Azzurri all’Europeo contro la Svizzera. Giovedì 17 giugno la serata “90’s vibes party”. Venerdì