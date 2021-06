Andrea Cucchi vince la prova slalom fin alla RRD One Hour Classic (Video)

Andrea Cucchi vince la prova slalom fin alla RRD One Hour Classic

Seconda bella giornata al Circolo Surf Torbole in occasione della RRD One Hour Classic: gli organizzatori sono riusciti a far disputare sia la gara di slalom fin, che foil.

Nella prima dopo un’ora di regata, ha vinto Andrea Cucchi, rimasto in testa per tutta la gara nonostante una bella lotta con il danese Søe e l’italiano Ennio Dal Pont, che però non è riuscito nel sorpasso nonostante la sua punta massima di velocità registrata poco dopo la partenza in 32,58 nodi (oltre 60 all’ora).

Sempre spettacolare la partenza e tutta la durata dell’ora di gara, che ha visto il compimento di 16 lati, ben al di sotto del record realizzato da Bruno Martini 2 anni fa. L’atleta recordman del Circolo Surf Torbole è tornato giusto in serata dalla tappa di Coppa del Mondo disputata in Israele e sarà sulla linea di partenza della One Hour domenica, ultima giornata di gare in programma per difendere la vittoria del Trofeo in memoria di Alberto Menegatti ed eventualmente tentare un nuovo record se le condizioni lo permetteranno.

Alle 16:15 è seguita la seconda prova Foil, che per almeno metà gara ha visto al comando il danese Søe sorpassato inesorabilmente dal velocissimo francese Guiraud, già vincitore della prima gara disputata venerdì. Ancora terzo Ennio Dal Pont.

DOmenica mattina allo skipper’s meeting si ricorderà tutti insieme Alberto Menegatti, facendo indossare a tutti i regatanti la t-shirt “ITA-4” pensata dalla famiglia di Alberto.