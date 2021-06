Alghero e Ittiri, stretta sulla malamovida: controlli e denunce dei carabinieri

Stretta sulla malamovida. Nella serata di ieri, ad Alghero (ss) e Ittiri (ss), i carabinieri della Compagnia di Alghero hanno svolto un esteso servizio di controllo del territorio con particolare attenzione alla “movida” nei citati centri cittadini.

In risposta ai recenti fatti segnalati da alcuni cittadini, perlopiù incentrati su comportamenti maleducati e di disturbo della quiete, l’arma dei Carabinieri ha espresso ieri un imponente servizio di controllo del territorio, al fine di monitorare con sicura determinazione anche tutti quegli episodi di maleducazione giovanile, spesso collegata all’abuso di sostanze alcooliche.

Oltre undici pattuglie, per un totale di 20 militari, impegnati sulle principali vie di collegamento cittadino, nonché nei centri storici di alghero e ittiri: l’attenzione dei militari si è incentrata anche sui comportamenti scorretti alla guida e sull’eventuale abuso di sostanze alcooliche e psicotrope.

Il bilancio è di oltre ottanta veicoli ed oltre centoventi persone controllati, cui si aggiungono tre denunce in stato di libertà nei confronti di altrettanti individui, abitanti ad alghero, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope. uno di essi, che è stato accertato aver abusato sia di alcol sia di cocaina, ha causato un incidente stradale, fuoriscendo autonomamente dalla carreggiata, riportando solo delle ferite lievi.

Il controllo del territorio proseguirà con il massimo impulso ed attenzione per garantire una presenza rassicurante e continua, che accompagni la progressiva rispresa delle attività commerciali e della mondanità in una cornice di sicurezza e legalità.