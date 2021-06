A Foras contro l’occupazione militare

A FORAS: SODDISFATTI DI QUESTO RITORNO DENTRO UN POLIGONO, ORA COMINCIA UN PERCORSO PER RILANCIARE LA LOTTA CONTRO L’OCCUPAZIONE MILITARE.

A Foras il 2 giugno ha compiuto cinque anni, ma da festeggiare c’è poco. Non la Festa della Repubblica, che dovrebbe vedere i popoli che la animano sullo stesso piano, ma che in realtà pone la Sardegna su basi di subalternità.

Non la ritrovata pace in Palestina, che pace non è quando le condizioni vengono dettate dall’uomo con il fucile in mano contro quello con la pietra.