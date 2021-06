4 segni che sei pronto per iniziare a fare incontri online

Fare incontri online. Se sei single da poco, meglio concederti un tempo “fisiologico” di ripresa prima di ricominciare a frequentare gente nuova. Ma quando sei davvero pronto per cercare di nuovo l’amore (anche online)? Ecco quattro segnali di cui tenere conto.

1.) Hai amici, hobby e obiettivi per il futuro

Quando affrontiamo il tema dell’essere davvero pronti per amare, dobbiamo ricordare che le relazioni romantiche non sono tutto nella vita e non vanno intese come dei palliativi per la mancanza di interessi, di socialità e di prospettive. Anzi, è proprio una volta che hai potuto sfruttare il tuo periodo da single fino alla piena soddisfazione che sei davvero pronto per ricominciare!

Avere una vita piena di cose belle da raccontare e condividere online renderà i tuoi incontri con single più interessanti e coinvolgenti, stimolando le persone a lasciarsi incuriosire da te, a contattarti e magari anche a scoprire di avere dei giri di amicizie o degli hobby in comune con te. Infatti, il matching sui siti di incontri si basa in modo determinante sull’affinità di pensieri, idee e attività preferite.

2.) Sei in grado di cogliere i lati positivi e negativi delle tue relazioni passate

Quando sei in grado di fare un bilancio onesto del tuo passato, cogliendone sia i lati positivi che quelli negativi senza lasciarti trasportare da emozioni distruttive, significa che sei pronto per ricominciare. Le vecchie relazioni hanno smesso di essere ferite brucianti e sei in grado di vederle come esperienze preziose che hanno contribuito a creare il te di oggi? Allora sei pronto per guardare avanti e scrivere una nuova pagina della tua vita, cercando il tuo “amore da favola“!

Dal punto di vista psicologico, la scelta di iscriversi a un portale di incontri implica una dichiarazione interiore di disponibilità e volontà di lasciarsi il passato alle spalle, riaprendosi al contatto con il mondo.

3.) Non fai più paragoni con i tuoi ex

Se nei tuoi nuovi incontri continui più o meno consciamente a ricercare le caratteristiche dei tuoi ex, ciò significa che la relazione passata non è stata davvero conclusa. È invece quando ti lasci interessare da persone di diverse tipologie, rendendoti disponibile a uscire dalla gabbia del tuo “tipo” abituale, che sei realmente pronto a incontrare l’amore.

Anche se è impossibile dimenticare una relazione passata che è stata molto significativa per te, è necessario rompere la “coazione a ripetere” per poter fare degli incontri veramente interessanti e magari anche migliori dal punto di vista della felicità relazionale.

4.) Hai le idee chiare su ciò che cerchi negli incontri online

Così come iscriversi su un sito di incontri è un modo di dire a te stesso “sono pronto a ricominciare e desidero riaprirmi al mondo”, il tuo modo di cercare e contattare potenziali nuovi partner dice molto su quanto tu sia pronto a ricominciare. Non lasciarti andare al caso ma chiediti piuttosto quale tipo di relazione e di compagno/a vorresti per te in questo momento. Sapere ciò che si vuole è il primo passo per ottenerlo perché ti guida in una onesta e necessaria selezione di cosa ti interessa e, soprattutto, cosa può farti felice.

In conclusione, essere pronti a ricominciare non significa avere abbandonato la lezione che ti viene dalle tue relazioni passate, ma saper distinguere cosa per te rappresenta un miglioramento e una progressione e cosa invece rischia di riportarti indietro a un passato non completamente sepolto. Lasciarsi interessare da persone diverse, agire per il tuo bene, essere pronto a renderti attivo sono segnali molto positivi e fai bene ad incoraggiarli… tenendo aperta la possibilità di lasciarti sorprendere!