Vaccino, Emiliano: “in Puglia potremmo finire in meno di un mese”

“Se dovessimo avere i vaccini in quantità potremmo finire in meno di un mese. Le green card hanno periodo limitato e i vaccini dovranno essere ripetuti, diventeranno come quello influenzale che facciamo ogni anno”.

Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, intervenuto nel corso di ‘Studio 24’, trasmissione in onda su ‘Rai News’: “Vaccini a chi va in vacanza? Noi abbiamo vaccinato tanti soggetti che non sono residenti da noi.

Non abbiamo nessun problema a vaccinare altri o gente in vacanza. Tecnicamente è possibile, se questo aiuta il turismo è anche meglio. Io però – ha aggiunto – ai pugliesi dico di restare a casa, cioè di far le vacanze qui in Puglia. Perchè lo scorso anno viaggiando abbiamo poi subito l’arrivo delle varianti”.

“Abbiamo 300 hub che funzionano con flessibilità, vengono accesi o spenti in base ai vaccini che abbiamo a disposizione”, ha poi sottolineato Emiliano. “I dispositivi contro la pandemia sono come le armi. Come abbiamo l’esercito dovremo organizzare la ‘medicina di massà e il recovery fund deve tenerne conto”, ha concluso.

