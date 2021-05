Vaccini per categoria fragile, Quartu

Odissea dei vaccini per la categoria fragile

Nonostante la campagna vaccinale prosegua, i casi di anomalie sono sempre presenti.

È il caso di un cittadino quartese che, contattato per la iniezione del vaccino si è recato all’hub di Quartu, in via Beethoven, insieme alla sorella.

Il soggetto, insulina dipendente, ha fatto la fila, come da protocollo, e nel momento della compilazione del foglio è stato colto da alcune incertezze sulle sue patologie

advertisement

Ha pensato di prendere contatto con il medico di famiglia per poter compilare il foglio nella massima precisione e sicurezza ma durante il triage non ha inserito, sotto la voce dei medicinali che si prendono regolarmente, l’insulina.

L’uomo ha pensato che i medici avessero già una scheda con le sue patologie, poiché avevano già deciso che vaccino gli avrebbero inoculato.

In realtà, egli avrebbe dovuto fare i Pfizer ma la dose preparata e quasi iniettata nel suo braccio era di AstraZeneca.

La sorella che è rimasta con lui tutto il tempo, mentre parlava con un dottore, ha fatto presente la situazione di “fragilità” del fratello. E lo ha fatto giusto in tempo per bloccare la somministrazione di quella dose di vaccino sull’uomo.

Egli è stato rimandato a casa, verrà ricontattato successivamente.