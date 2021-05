Università: dati ACLI confermano rinuncia studi dei giovani sardi

Molto interessanti e incisive per il webinar le testimonianze di alcuni studenti: Martina Cugusi, studentessa di “Scienze del governo e Politiche pubbliche” all’Università degli Studi di Padova, Anna Nicolai, studente di “Geografia dei processi territoriali” all’Università degli Studi di Bologna e Cristina Demuro studentessa emigrata in Finlandia. Tutte e tre pongono l’accento soprattutto sulla insufficiente offerta formativa per la magistrale e sulla carenza di contatto col mondo del lavoro che invece è presente negli atenei della Penisola e in Europa.

Alfonso Marras Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale e Piero Comandini, Vicepresidente della Commissione Cultura e del Consiglio regionale, hanno ribadito come questi momenti di confronto siano molto utili e si sono resi disponibili affinché i temi trattati vengano portati in Commissione.

“L’Università sarda deve essere attrattiva e per renderlo possibile dobbiamo intervenire in maniera strutturale, non solo nelle infrastrutture ma nella socializzazione, riqualificando il territorio intorno agli atenei con biblioteche, campus e luoghi di aggregazione. Dobbiamo istituire un tavolo – ha proposto il presidente Marras – per ascoltare tutti gli attori in gioco e in particolare gli studenti perché i giovani devono essere aiutati a restare o comunque a rientrare per mettere a disposizione dell’Isola le loro competenze. Questo lavoro delle ACLI merita di essere condiviso e a breve le inviteremo in commissione regionale per un’audizione con studenti e università, hanno concluso all’unisono i due consiglieri”.

Per le ACLI è intervenuto il vicepresidente regionale Mauro Carta, coordinatore dell’osservatorio delle migrazioni del CREI che, nel rappresentare l’analisi dei dati, ha sottolineato come si tratti di “dati molto positivi che premiano le politiche regionali rivolte agli studenti ma che occorre superare alcune lentezze nella costruzione dei posti letto per gli studenti (solo un quinto disponibili a fronte di 5000 richieste all’anno) da parte egli Ersu.

Inoltre – secondo Carta – serve una scossa nelle politiche di supporto all’istruzione universitaria e ha lanciato le due proposte elaborate dalle ACLI della Sardegna che saranno consegnate alla Regione.” La prima è una moratoria di cinque anni sulle tasse universitarie come effetto del Covid, la seconda è quella di un master & back al contrario, ovvero delle borse di studio per i figli degli emigrati sardi che scelgono di studiare nelle università della Sardegna. “Sono due proposte che sono quantificabili con precisione perché le tasse universitarie ammontano a 27 milioni di euro all’anno e potrebbero essere sospese a partire dal prossimo anno accademico, e il master & back per mille ragazzi sardi figli di emigrati all’estero costerebbero 10 milioni di euro che rientrerebbero nella finanziabilità tramite il FESR o il FSE. Sarebbe davvero una scossa per il sistema universitario sardo e sarebbe una vera proposta giovane per la Sardegna”.